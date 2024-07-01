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Евро-2024: Испания – Грузия — 4:1, спорный гол в ворота сборной Грузии – почему мяч Родри был засчитан, разбор

Ключевой гол в ворота Грузии нельзя было засчитывать? С него начался камбэк Испании
Григорий Телингатер
Испания – Грузия — 4:1
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Поясняем, почему судьи сработали верно.

Сборная Испании сравняла счёт в матче с грузинами благодаря неоднозначному голу. Были подозрения, что у Альваро Мораты мог быть офсайд. Испанский капитан был на пути мяча в ворота после удара Родри в угол.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

Сразу после гола в трансляции появилось окно, сообщающее о проверке гола VAR. Причём судьи достаточно долго искали активный офсайд – 107 секунд, но так и не обнаружили нарушения правил.

Мората находился в пассивном офсайде. Тут имеет значение не то, что нападающий оказался на пути мяча в створ ворот, а важно то, какой был обзор голкипера. В этом плане наиболее показателен повтор из-за ворот. По нему видно, что Мамардашвили видел мяч на протяжении всего пути в ворота. Помогло, что Мората моментально отскочил в сторону от вратаря после удара и в целом находился к нему не очень близко. Офсайд же фиксируется в момент удара, а не в момент замаха.

Фото: Кадр из трансляции

Внимание к этому эпизоду обусловлено тем, что в относительно похожей ситуации отменили гол сборной Нидерландов. Дензел Думфрис помешал вратарю сборной Франции прыгнуть за мячом, поэтому в том случае офсайд посчитали активным.

Фото: Кадр из трансляции

Испания в 1/4 финала встретится с Германией. Матч пройдёт 5 июня в Штутгарте.

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