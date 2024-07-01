Ключевой гол в ворота Грузии нельзя было засчитывать? С него начался камбэк Испании

Сборная Испании сравняла счёт в матче с грузинами благодаря неоднозначному голу. Были подозрения, что у Альваро Мораты мог быть офсайд. Испанский капитан был на пути мяча в ворота после удара Родри в угол.

Сразу после гола в трансляции появилось окно, сообщающее о проверке гола VAR. Причём судьи достаточно долго искали активный офсайд – 107 секунд, но так и не обнаружили нарушения правил.

Мората находился в пассивном офсайде. Тут имеет значение не то, что нападающий оказался на пути мяча в створ ворот, а важно то, какой был обзор голкипера. В этом плане наиболее показателен повтор из-за ворот. По нему видно, что Мамардашвили видел мяч на протяжении всего пути в ворота. Помогло, что Мората моментально отскочил в сторону от вратаря после удара и в целом находился к нему не очень близко. Офсайд же фиксируется в момент удара, а не в момент замаха.

Фото: Кадр из трансляции

Внимание к этому эпизоду обусловлено тем, что в относительно похожей ситуации отменили гол сборной Нидерландов. Дензел Думфрис помешал вратарю сборной Франции прыгнуть за мячом, поэтому в том случае офсайд посчитали активным.

Фото: Кадр из трансляции

Испания в 1/4 финала встретится с Германией. Матч пройдёт 5 июня в Штутгарте.