Реакция английских фанатов на гол Беллингема. Видео
Джуд забил чудо-гол на 90+5-й минуте в матче со Словакией (2:1 д. вр.) и спас команду от вылета с Евро-2024. Посмотрите, как на мяч Беллингема отреагировали английские фанаты в одной из фан-зон. Настоящее сумасшествие!
Сумасшедшая реакция английских фанатов на гол Беллингема. Видео
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