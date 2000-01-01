Сумасшедшая реакция английских фанатов на гол Беллингема. Видео

Реакция английских фанатов на гол Беллингема. Видео

Джуд забил чудо-гол на 90+5-й минуте в матче со Словакией (2:1 д. вр.) и спас команду от вылета с Евро-2024. Посмотрите, как на мяч Беллингема отреагировали английские фанаты в одной из фан-зон. Настоящее сумасшествие!