Сборной Франции нужны новые идеи. У команды Дешама есть две серьёзные проблемы

Большие сборные на крупных турнирах разгоняются постепенно. У них своя особая, фаворитская прелюдия. Они присматриваются, пробуют разные варианты, позволяют себе ошибаться. Главная цель – подойти в лучшей форме к решающим матчам. И, соответственно, зарешать.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Франции, как и большинство других топ-команд, толком не включилась. В плей-офф, конечно, вышли, но осадочек остался. 0 голов с игры, скандальная отмена гола в ворота Мика Меньяна в матче с Нидерландами и в целом работа на минимуме яркости – почти как у сборной Англии.

Состав у Франции на зависть любому. Вернее, составЫ. Глубина резерва у Дидье Дешама примерно такая же, как у нефтяных скважин на родине владельцев «ПСЖ». Есть игроки на все позиции, есть побыстрее, есть пофактурнее, правши, левши. В общем, развернись, душа!

Но побеждает не тот, у кого больше равноценно крутых составов. А кто из имеющегося массива футболистов выберет лучших. В предыдущие годы у Дешама это получалось. Два финала чемпионатов мира, один из которых – победный. Финал домашнего Евро-2016, победа в Лиге наций. Это крутые результаты. Но сейчас, на Евро-2024, нет уверенности, что Франция сможет добавить в свою копилку ещё один титул или хотя бы ещё один финал.

Дидье Дешаму нужно включаться. Во-первых и в-главных, не в лучших кондициях Килиан Мбаппе. При всём блеске французского состава Мбаппе в атаке – самый яркий бриллиант. По умению решать ему нет равных. Он, конечно же, не играет в одиночку. Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Усман Дембеле и Маркус Тюрам тоже очень важны. Они топовые специалисты по снабжению. Именно они подносят мяч Килиану. Но лучший киллер и решала – именно он.

Дешам всё время искал варианты, как по максимуму использовать силу Мбаппе без ущерба командным действиям (в том числе в обороне). Раньше Килиан играл на фланге атаки, сейчас он чаще выходит в центре. У него был отличный коннект с Оливье Жиру. Он, вероятно, есть и сейчас, но уже больше за пределами поля.

Жиру не играет в основе. Почему? Дешам стал чаще использовать Мбаппе не на фланге, а в центре, где раньше как раз играл Оливье. Плюс Жиру, каким бы моложавым он ни был, скоро 38 лет. Возможно, решением переехать в МЛС Оливье косвенно признаёт: лучшие годы позади. На этом Евро он выходил на замену, но, если не открывать протоколы матчей, это можно даже не вспомнить. На поле Жиру был абсолютно незаметен.

Новая позиция Мбаппе плюс старение Жиру – и у Франции распался важный сегмент атаки, который раньше прекрасно работал. У Дешама есть ещё один классный подыгрывающий форвард – Маркус Тюрам. Но ему пока не отдают роль Жиру в чистом виде. Тюрама ставят в подмогу Мбаппе, однако не в центр, а на фланг. В центре чаще сам Килиан. По ходу матчей они постоянно меняются, но главное – Тюрам не играет, как Жиру. И заменить Оливье по КПД и по уровню «химии» с Мбаппе пока не получается.

Кроме того, в матче с Австрией Мбаппе сломали нос. Он вернулся очень быстро, даже забил Польше, маска не помешала. Но тем не менее эта травма вряд ли сделает Килиана сильнее. Наоборот, это дискомфорт.

Нет сомнений, что Дешам рассчитывает на Мбаппе, как и всегда. Но что, если у Килиана не пойдёт? Что, если маска и другие последствия травмы не позволят ему давать качество, которого от него ждут? Да, он был ярок в матче с Польшей. Однако есть подозрение, что в плей-офф соперники у Франции будут посерьёзнее. Сначала – Бельгия, которая пока не впечатляет. Но уже в 1/4 финала может быть Португалия. Справедливости ради, она пока тоже не впечатляет. Однако класс исполнителей у португальцев очень высок. Уж точно выше, чем у Польши и сегодняшней Бельгии.

Есть ли у Дешама план Б в атаке? Есть ли вариант, как в случае необходимости увести акцент с Мбаппе и атаковать соперника другими способами? Понятно, что у Франции в нападении футболисты высочайшего класса. Эпизод они смогут решить всегда. Но, как правило, на решающих стадиях больших турниров, коим является Евро, одного только класса исполнителей мало. Нужны идеи. Должен включаться тренер. И будет очень интересно посмотреть, придумает ли что-нибудь новое Дидье Дешам.

Также у Франции есть проблемы с центром защиты. В 2018-м в обороне был бетон в лице Рафаэля Варана и Самуэля Юмтити. В 2022-м бетон марки «Варан» остался, но к нему добавили новую примесь – Деотшанкюля Юпамекано. И тоже получилось неплохо. Хватило доехать до серии пенальти в финале ЧМ-2022.

Сборная Франции перед финалом ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После поражения от Аргентины Варан ушёл из сборной. С тех пор бетона в центре обороны у Франции нет. Были предположения, что новым Вараном станет Вильям Салиба. Но пока не стал. Дешам пробовал разные варианты, перед стартом Евро остановился на паре Салиба – Юпамекано. И во всех трёх групповых матчах к французскому центру обороны были вопросы.

Из альтернатив есть Бенжамен Павар. Он может играть в центре, но не в паре, а в тройке. Однако менять схему, Дешам, похоже, не собирается. Ещё есть Ибраима Конате из «Ливерпуля». Это, в отличие от Павара, профильный центральный защитник, в клубе играет в двойке. Однако на Евро ему пока не доверили ни минуты. И это странно, учитывая, что Салиба и Юпамекано не впечатлили ни в одном матче.

Для команд калибра и амбиций Франции групповой этап – это возможность что-то попробовать, где-то заштопать и как-то подлатать, если требуется. Но Дешам в центре обороны не попробовал никого, кроме Салиба и Юпамекано. Возможно, он надеялся их «сыграть», чтобы в плей-офф они взаимодействовали лучше. Но дело в том, что в плей-офф исправлять ошибки, если они возникнут, будет некогда. Второго шанса, как в группе, не будет. Так что если у Франции сохранятся проблемы сзади, Дешаму обязательно припомнят Конате, Павара, а также защитников, которых он не взял.

У Дидье Дешама очень большой опыт работы в сборной. В том числе на крупных турнирах. Но, возможно, нынешний Евро потребует от Дидье так много мыслительных усилий, как никогда раньше.

У него, как всегда, шикарный состав. Из огромного многообразия вариантов он выбрал тех, кто ему нужен. Однако в случае с центром обороны пока есть вопросы. А в случае с атакой и конкретно с Мбаппе вмешался форс-мажор. К которому, впрочем, всегда надо быть готовым. Особенно когда у тебя настолько безграничный резерв.

Так что ваш ход, месье Дешам!