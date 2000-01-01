Испания повторила рекорд России на чемпионатах Европы
Испания в 1/8 финала Евро-2024 с Грузией (4:1) нанесла 17 ударов за первый тайм. Благодаря этому испанцы повторили рекорд, который принадлежит сборной России!
Крутое достижение
На Евро-2008 в матче со Швецией (2:0) в первом тайме россияне пробили по воротам соперника 17 раз.
Испания повторила рекорд России на чемпионатах Европы
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