«Зенит» снова сыграет в международном турнире. Среди соперников даже аргентинцы!

«Зенит» позже всех команд в РПЛ вышел из отпуска. Первую тренировку команда провела только 26 июня. Это связано с тем, что действующие чемпионы закончили сезон только в начале месяца, когда забрали последний из трёх трофеев сезона. К команде присоединились не все игроки – некоторые прибудут только в ближайшее время. Речь о выступающих за сборные. Зато уже работают новички. Ещё в конце прошлого сезона Сергей Семак намекал, что хотел бы видеть усиление к началу сборов. Так и получилось: Евгений Латышонок, Сергей Волков, Юрий Горшков, Максим Глушенков вовсю тренируются. Как и вернувшиеся из аренды Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Зелимхан Бакаев – решение по их будущему будет принято позже.

Главная часть подготовки зенитовцев к рестарту – международный турнир «Winline Летний Кубок», который пройдёт в Петербурге. Подобное соревнование устраивается второй год подряд. Прошлым летом играли с «Нефтчи», «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» – со всеми этими клубами сине-бело-голубые заключили договор о партнёрстве. В этот раз география слегка изменилась. Клуб вёл переговоры с самыми разнообразными соперниками, но в итоге приедут «Црвена Звезда», аргентинский «Тальерес» и «Сочи».

Естественно, наибольший интерес вызывает команда из Южной Америки. «Тальерес» в 2023-м занял второе место в чемпионате Аргентины. Хоть и по бюджету команда сильно отстаёт от топов – «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Общая стоимость состава € 51 млн, а главная звезда – вингер Рамон Соса. Он не сыграет в Петербурге из-за вызова в сборную Парагвая на Кубок Америки. Интересно, что в нынешнем сезоне команда вообще лидирует в чемпионате Аргентины. Даже если это и временная ситуация, то всё равно интересная. Возглавляет команду 49-летний Вальтер Рибонетто – он, кстати, отметит 50-летие в Петербурге.

Футболисты «Тальереса» в чемпионате Аргентины Фото: Hernan Cortez/Getty Images

«Црвену Звезду» и так многие хорошо знают, но в прошлом сезоне сербы были очень похожи на «Зенит». Бо́льшую часть сезона неожиданно шли вторыми, но за пять туров до конца взяли себя в руки и полетели вперёд. Итог – не только победа в чемпионате, но и в Кубке. Четвёртый сезон подряд. Да, многие звёзды тоже не приедут в Петербург. Кто-то отдыхает после чемпионата Европы, кто-то – по другим причинам. Но посмотреть будет на кого – лучший бомбардир прошлого сезона Шериф Ндиайе, бывший игрок «Ростова» Гелор Канга, Осман Букари из сборной Ганы. Тренирует команду местная легенда – Владан Милоевич, который вернулся в клуб по ходу прошлого сезона.

Но первый матч турнира зенитовцы сыграют с «Сочи». Многие влюбились в команду Роберта Морено по ходу весенней части сезона. Да, черноморцы вылетели, но тренер остался. Задача – вернуться в элиту уже к следующему лету. Клуб осторожно расстаётся с легионерами и рассчитывает сохранить костяк. Первый матч пройдет уже 2 июля на «Газпром Арене». Билеты – бесплатные.

Вообще, пять из шести встреч турнира пройдут на стадионе «Зенита». Правда, со зрителями – только встречи петербуржцев. Одна игра «Црвена Звезда» – «Тальерес» состоится 12 июля на «Петровском». Но тоже без присутствия болельщиков.

А вот полный календарь матчей:

2 июля

16:00 «Зенит» – «Сочи»

5 июля

13:00 «Црвена Звезда» – «Сочи»

19:30 «Зенит» – «Тальерес»

8 июля

13:00 «Сочи» – «Тальерес»

19:30 «Зенит» – «Црвена Звезда»

12 июля

18:00 «Црвена Звезда» – «Тальерес»

Вот что сказал накануне турнира главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Сергей Семак главный тренер Зенита «Цели у команд одни и те же — подготовка к сезону. Посмотрим, в каком режиме будем играть, учитывая, что подготовка достаточно короткая. Посмотрим в деле тех ребят, которые вернулись из аренд, наших новичков, чтобы определиться, кто будет лучше готов к старту чемпионата. Думаю, это прекрасно для команды, которая готовится к чемпионату, — проводить матчи на стадионе в присутствии болельщиков. Мы этому очень рады. И соперники, с которыми нам предстоит сыграть, очень интересные: и аргентинцы, и сербы. Те команды, с которыми мы будем играть, очень качественные, действуют они интенсивно».



Интересно, что прошлогодний турнир «Зенит» не выиграл, отдав первое место «Црвене Звезде». Получится ли в этот раз взять реванш?