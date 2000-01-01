Мамардашвили едва не повторил рекорд Акинфеева
Георгий стал вторым в списке голкиперов по количеству сейвов в истории Евро. Выше — лишь Игорь Акинфеев!
2-3-е место — Франческо Тольдо
Итальянский голкипер на Евро-2000 сделал 30 сейвов.
2-3-е место — Георгий Мамардашвили
На счету вратаря сборной Грузии тоже 30 сейвов.
1-е место — Игорь Акинфеев
Российский голкипер сделал 32 сейва на Евро-2008.
Только Акинфеев делал больше сейвов на Евро, чем Мамардашвили
Читайте также
Испания повторила рекорд России на ЧЕ
Реакция фанатов Англии на гол Беллингема. Видео
Все чемпионы Кубка Америки
Невероятный арт Месси из теней. Видео
Джерси сборной Грузии с портретом Хвичи. Видео
3 из 5 самых быстрых голов ЧЕ забиты на Евро-2024
5 голкиперов по предотвращённым голам на Евро-2024
Топ-5 команд Евро-2024 по ожидаемым голам
Микаутадзе повторил рекорд Понедельника
Суперкомпьютер обновил прогноз на Евро-2024
Евро-2024 — четвёртый крупный турнир по автоголам
Хвича радуется футболке Роналду. Видео
Сборные с тремя победами в группе на ЧЕ
Мбаппе — в голе от мощного рекорда Платини
6 самых результативных клубов на Евро-2024
Австрия 46 лет не выигрывала группу на ЧЕ или ЧМ