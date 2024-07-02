Румыния удивила всех в группе. А чего ждать в плей-офф?

Нидерланды зарубятся за четвертьфинал Евро с командой-сенсацией! Будет ли новое чудо? LIVE

Всем привет! Плей-офф чемпионата Европы не даёт передохнуть. Сегодня, 2 июля, состоятся ещё два матча 1/8 финала. В этом лайве следим за встречей Румынии и Нидерландов.

Румыны изначально ехали на Евро аутсайдерами. Да, они удивили в квалификации, но всё же такой дешёвый состав вряд ли мог рассчитывать на что-то серьёзное в финальной части. Однако получилось наоборот: Румыния заняла первое место в группе с Бельгией и запрыгнула в плей-офф.

Нидерланды, хоть и достаточно уверенно (четыре очка) вышли в 1/8 финала, в своей группе стали третьими. Ниже Франции (неудивительно) и Австрии (сюрприз). На бумаге нидерландцы явные фавориты матча с Румынией, но вдруг будет новая сенсация?

Следите за матчем Румынии и Нидерландов вместе с нами и ничего не пропустите!

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