На Евро-2024 зажигает игрок с агорафобией. Из-за панических атак Навас боялся ехать в АПЛ

Сборная Испании гарантировала себе выход в плей-офф Евро-2024 уже после первых туров, поэтому в последнем матче группового этапа тренер Луис де ла Фуэнте выпустил экспериментальный состав. С капитанской повязкой команду на матч с Албанией вывел 38-летний защитник Хесус Навас, который без проблем отбегал весь поединок и доказал, что с годами не растерял скорость. Ветеран также появился на девять минут в 1/8 финала с Грузией.

Хесус установил рекорд сборной Испании, став самым возрастным футболистом, сыгравшим за «Красную фурию» на чемпионате Европы или мира. Прежний рекорд принадлежал вратарю Сантьяго Канисаресу, сыгравшему в 36 лет на ЧМ-2006. Достижение защитника выдающееся само по себе, и особенно с учётом заболевания, с которым Навас борется всю жизнь, – агорафобии.

Рекордсмен «Севильи» по матчам и трофеям, пожизненный контракт с клубом

Присутствие ветерана в заявке на турнир многих удивило, ведь в квалификации Евро-2024 Навас сыграл всего два неполных матча, да и в родной «Севилье» в сезоне-2023/2024 не всегда попадал в основу, страдая от хронической травмы подколенного сухожилия. В составе андалуссцев много ветеранов и спортивный директор Виктор Орта задумался об омоложении состава – в частности, летом команду уже покинул Серхио Рамос, а зимой ушёл Иван Ракитич. Весной этого года был близок к уходу и Хесус – руководство даже объявило о прощальной церемонии.

«Клуб не инициировал переговоры о продлении контракта, поэтому я воспринял это как знак, что не нужен, – написал Хесус в соцсетях. – Это мой родной клуб. Мне ни разу не позвонили. Я всегда мечтал завершить карьеру дома. Всё, чего я хотел – иметь шанс насладиться игрой за «Севилью» в последний день карьеры. Те, кто пишет обо мне, не знают ситуации. Говорят, что я ухожу из-за денег. Нет, это не так».

На счету Хесуса 687 игр за «Севилью» Фото: Fran Santiago/Getty Images

Однако свою роль сыграли болельщики – их возмущение от такого «тихого» ухода рекордсмена клуба по количеству матчей (687 игр, 37 голов, 119 ассистов) привело к тому, что президент «Севильи» дель Нидо Карраско собрал специальную пресс-конференцию и предложил на ней капитану пожизненный контракт. «Хесус станет ключевой частью в новом проекте клуба. Он может оставаться в «Севилье» столько, сколько захочет. Он этого заслуживает. Когда Хесус завершит карьеру, сможет работать в клубе хоть всю жизнь – он сам волен выбрать должность», – сделал красивый жест президент. Счастливый Навас согласился – деньги по новому соглашению он будет переводить в клубный фонд.

Возможность остаться в родном клубе особенно важна для ветерана с учётом его патологического психического расстройства – агорафобии. В этом состоянии у человека возникает боязнь нахождения в местах с большим скоплением людей, на широких площадях и улицах, в открытых пространствах, а также страх к переезду далеко от дома. Если это происходит, могут развиться депрессия и появляется склонность к паническим атакам – страшное состояние, при котором человек ощущает сильное сердцебиение, одышку или головокружение. Создаётся впечатление, что умираешь, но при правильном расслаблении приступ проходит через 15-20 минут.

Слово «агора» – это название большой площади в Древней Греции, где обычно были рынки. Эту болезнь диагностировали у известного режиссера Вуди Аллена, а также у звезды фильмов «Один дома» Маколея Калкина.

Единственный испанец, выигравший ЧМ и Евро, а также Лигу наций

В системе «Севильи» Навас выступает с 14 лет – лучшими друзьями в академии у вингера были Серхио Рамос и Антонио Пуэрта. Шустрого парнишку за выдающиеся скоростные качества прозвали Ветерок – ещё на юниорском уровне Хесус пробегал стометровку за 10,9 секунды, что является достойным показателем даже среди легкоатлетов. Улетавший на правом фланге от соперников Навас дебютировал за «Севилью» в 18 лет, звали парня и в молодёжные сборные Испании, но он отказывался. Стоило только ему покинуть родной город, как накатывало необъяснимое чувство тревоги, из-за чего парень не сыграл на ЧМ U20.

Однажды Хесус так себя накрутил, что сбежал из-за непрекращающихся панических атак с предсезонных сборов «Севильи» в Турции, после чего руководство клуба посоветовало полузащитнику начать работу с психотерапевтом. И действительно помогло – он проработал со специалистом ряд техник, благодаря которым стал лучше контролировать своё состояние и научился избегать провоцирующих расстройство ситуаций. Одним из главных помощников стала медитация.

С другом Серхио Рамосом и Кубком мира — 2010 Фото: Alex Livesey/Getty Images

И всё же со временем Хесус понял, что ничто не помогает лучше, чем поддержка друзей и близких. Особенно Наваса выручал Рамос, заселившийся с ним в один номер во время первого серьёзного международного турнира игрока – ЧМ-2010. Возмужавший футболист не был основным в той великой команде Висенте дель Боске, но тренер периодически давал парню игровое время. Он вышел на замену на 60-й минуте финала с Нидерландами и стал одним из героев встречи.

В этом году в родном городе Андреса Иньесты Альбасете установили памятник знаменитому игроку, на котором он забивает победный гол голландцам – было бы логично и справедливо изобразить вместе с Иньестой и Наваса, который начал ту голевую атаку. «Год получился шикарным. Выиграл звание чемпиона мира, а перед поездкой в ЮАР победил в Кубке Испании. К сожалению, не удалось принять участие в Евро-2008 и стать чемпионом Европы, но верю, что у меня всё впереди», – признался полузащитник. Мечта сбылась два года спустя, когда Навас выиграл с Испанией Евро-2012, а в 2023 году он первым среди испанцев сделал трофейный хет-трик, добавив к выигранным ранее чашкам победу в Лиге наций.

В честь Наваса «Севилья» переименовала стадион и тренировочную базу

Было очевидно, что Навас перерос уровень «Севильи», с которой он в 2005 и 2006 годах выиграл Кубок УЕФА, а также Суперкубок УЕФА (2006), однако Хесус опасался перехода в зарубежный клуб. В 2012-м вингер был на грани трансфера в «Челси», но отказался от переезда в Англию в последний день. Казалось, талант игрока так и останется лишь для внутреннего пользования – всё изменила женитьба на первой школьной любви Алехандре Мораль. Девушка не только убедила любимого в 2013 году на переход в «Манчестер Сити» (трансфер обошёлся в € 25 млн), но и способствовала переезду в хмурый Манчестер всей семьи Наваса, включая родителей и брата.

Старший брат Марко заключил контракт с клубом «Бери» из Лиги 2 и часто навещал Хесуса. Также большую роль сыграло наличие в «Сити» испаноязычных футболистов – Давида Сильвы, Хави Гарсии, Карлоса Тевеса, Пабло Сабалеты, Серхио Агуэро, Мартина Демикелиса и чилийского тренера Мануэля Пеллегрини. «Фантастический игрок, настоящий ураган, – восторгался специалист. – Не забуду, как он однажды сломал беговую дорожку на предсезонном сборе». Тренеры сказали футболисту бежать 12 минут на оптимальной скорости, а Хесус поставил режим 15 минут и дорожка сломалась.

Хесус четыре раза выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА Фото: Nicolò Campo/Getty Images

В АПЛ полузащитник провёл четыре сезона, но чемпионом стал лишь в самом первом – 2013/2014. При этом Навас показал себя блестящим универсалом, потому что тренеры определили его правым защитником. В этой роли Хесуса видел и пришедший в команду в 2016 году Хосеп Гвардиола. «Он отлично справляется с ролью защитника. Очень много перехватов, подключений в атаку. И бойцовские качества на высоте!» – хвалил соотечественника Пеп.

Гвардиола строил новую молодую команду, и 32-летний Навас не соответствовал ряду критериев, поэтому вернулся в «Севилью». И снова стал не только лидером, но и помогал команде собирать трофеи – к двум выигрышам Лиги Европы он добавил ещё два (2020, 2023). В его честь в 2018 году в знак признания профессиональной карьеры совет директоров «Севильи» переименовал городской стадион «Сьюдад Депортива» (на нём играет вторая команда клуба) в «Эстадио Хесус Навас», а также дал имя игрока своему тренировочному центру. Настоящая живая легенда!

Не исключено, что в четвертьфинале Евро-2024 Хесус также появится на поле. Ну или понаблюдает со скамейки за партнёрами своими вечно грустными голубыми глазами.