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Австрия — Турция: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 2 июля 2024

Интригующая пара в 1/8 финала Евро! Австрия против Турции — кто пройдёт дальше? LIVE
Никита Паглазов
Австрия против Турции — кто пройдёт дальше? LIVE
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Обе сборные сверкнули на групповом этапе. Пора подтверждать уровень в плей-офф.

Всем привет! Новый день — новые матчи на Евро-2024. Сегодня, 2 июля, состоятся две игры 1/8 финала. В этом онлайн-материале сфокусируемся на одной из них.

Австрия и Турция — одни из самых интересных команд на Евро. Австрийцы после перезагрузки под руководством Ральфа Рангника приехали и разорвали группу с Францией и Нидерландами, финишировав на первом месте. Турки же рубились с Португалией, Грузией и Чехией. Матч с грузинами — претендент на звание самого зрелищного на всём турнире. А с чехами турки выдали шоу, как на Евро-2008, забив решающий гол на последних минутах.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто же выйдет в 1/4 финала Евро — Австрия или Турция? Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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