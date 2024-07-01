Топ-матчи вторника: Летний кубок РПЛ, россияне на Уимблдоне и Евро-2024

Спорт 2 июля: кто выйдет в плей-офф Кубка Америки из группы C и чем закончатся матчи Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция на ЧЕ-2024?!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: Боливия — Панама, Кубок Америки — 2024, группа C. 3-й тур

Интрига: попадёт ли кто-то из этих команд в четвертьфинал?

У Боливии крошечные шансы на выход в четвертьфинал Кубка Америки. Во-первых, нужно обязательно побеждать Панаму. Во-вторых, нужно, чтобы американцы проиграли в 3-м туре. Но даже при таком раскладе Боливии будет непросто попасть в 1/4 финала. Три команды наберут по три очка, и тогда придётся считать разницу мячей. А у Боливии всё пока ужасно — 0 забитых и семь пропущенных. У Панамы задача попроще — чтобы попасть в плей-офф, ей нужно сыграть в 3-м туре лучше, чем США. В теории она даже может уступить, но для этого нужно, чтобы американцы проиграли как можно крупнее. Пока у США лучше разница мячей (+1), чем у Панамы (-1).

⚽️ 4:00: США — Уругвай, Кубок Америки — 2024, группа C. 3-й тур

Интрига: Уругвай оставит американцев без плей-офф?

Уругвай уже точно сыграет в четвертьфинале. Команда Марсело Бьелсы справилась с Панамой (3:1), а потом разнесла Боливию (5:0). Если она не проиграет в заключительном туре, то обеспечит себе первое место в группе. Хотя уругвайцы могут остаться там даже в случае поражения, поскольку у них пока очень хорошая разница мячей. Американцы пока располагаются на второй строчке в квартете, но опережают Панаму только по разнице мячей. В заключительном туре хозяевам турнира нужно сыграть не хуже третьей команды группы.

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Франсиско Комесанья (Аргентина), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Рублёва на Уимблдоне?

Андрей Рублёв неудачно начал травяной сезон, вылетев в первом же круге турнира в Галле. Теперь россиянин попытается реабилитироваться на Уимблдоне. В первом круге Рублёв сразится с Франсиско Комесаньей. Теннисисты ранее ни разу не пересекались на корте. Победитель встретится в следующем раунде с кем-то из пары Федерико Кория — Адам Уолтон.

⚽️ 16:00: «Зенит» — «Сочи», Летний кубок РПЛ

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 02 июля 2024, вторник. 16:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Сочи Сочи, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в первом матче летнего турнира в Санкт-Петербурге?

2 июля в Санкт-Петербурге стартует предсезонный турнир с участием двух российских клубов («Зенит» и «Сочи»), аргентинского «Тальереса» и сербской «Црвены Звезды». В матче открытия турнира нас ждёт встреча с участием победителя РПЛ и команды, вылетевшей в Первую лигу. «Зенит» купил несколько новичков в летнее трансферное окно, а «Сочи» сохранил испанца Роберта Морено на посту главного тренера. И это несмотря на вылет из РПЛ. В прошедшем сезоне «Зенит» дважды обыграл соперника в чемпионате (2:0, 3:0). Как будет на этот раз?

⚽️ 19:00: Румыния — Нидерланды, ЧЕ-2024, 1/8 финала

Интрига: кто впервые за долгое время окажется в четвертьфинале Евро?

Румыния вышла в плей-офф с первого места в группе. Она набрала одинаковое количество очков с Бельгией, Словакией и Украиной, однако опередила всех по дополнительным показателям. Румыны стартовали с уверенной победы в матче с Украиной (3:0), после чего проиграли Бельгии (0:2) и сгоняли вничью со Словакией (1:1). Нидерланды оказались только третьими в своей группе. После победы в матче с поляками (2:1) они поделили очки с французами (0:0) и уступили Австрии (2:3). Румыния не играла в четвертьфинале чемпионата Европы с 2000 года, Нидерланды — с 2008-го. Чья серия прервётся быстрее?

Ван Дейк разнёс свою команду после матча 3-го тура группового этапа: Капитан Нидерландов ван Дейк: если мы продолжим в том же духе, то нас не будет на Евро

⚽️ 22:00: Австрия — Турция, ЧЕ-2024, 1/8 финала

Интрига: Рангник добьётся с Австрией исторического результата?

Ральф Рангник не просто вывел сборную Австрии на чемпионат Европы, но и выиграл с ней группу. Команда уступила Франции (0:1), после чего обыграла и поляков (3:1), и нидерландцев (3:2). Кстати, Австрия никогда не выходила в четвертьфинал Евро. Может, пришло время прервать эту неприятную серию? Турки, в свою очередь, обыграли в группе Грузию (3:1) и Чехию (2:1), но не справились с Португалией (0:3). Они вышли в плей-офф со второго места в группе. В 2008 году Турция добралась до полуфинала Евро и с того момента ни разу не выходила из группы. Так что и для Австрии, и для Турции попадание в четвертьфинал станет большим успехом.