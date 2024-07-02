Помните Румынию, которая выходила в 1/4 финала ЧЕ? Что стало с её игроками спустя 24 года

Сегодня, 2 июля, сборная Румынии сыграет в 1/8 финала Евро с Нидерландами. Выход из группы уже стал для команды успехом, но ей явно этого мало — хотя бы из-за великолепного ориентира 24-летней давности. На чемпионате Европы — 2000 румыны устроили главную сенсацию и навсегда вписали свои имена в историю. Вспоминаем ту команду и её подвиги.

Сборная Румынии показала себя ещё в квалификации

Сейчас сборная Румынии воспринимается как середняк: в XXI веке ни разу не пробилась на ЧМ, а на Евро вышла только дважды и оба раза не выпрыгивала из группы. В конце прошлого века всё было иначе.

На ЧМ-1998 румыны стали первыми в группе с Англией, Колумбией и Тунисом, однако в плей-офф сразу уступили хорватам с легендарным Давором Шукером. А на предыдущем чемпионате мира и вовсе дошагали до четвертьфинала: позади остались швейцарцы, американцы, колумбийцы и аргентинцы с Габриэлем Батистутой и другими звёздами. Но шведы по пенальти не пустили в полуфинал этих парней.

Матч Румыния — Аргентина на ЧМ-1994 Фото: Getty Images

В отборе к Евро-2000 Румынии, помимо аутсайдеров из Азербайджана и Лихтенштейна, достались Венгрия, Словакия и Португалия. А прямая путёвка на турнир была всего одна. Понятно, кто был фаворитом. Португальцы не пробились на ЧМ-1998, отстав в квалификации на одно очко от ставшей второй Украины. Тем не менее они обладали шикарным ростером: Луиш Фигу, Руй Кошта, Сержиу Консейсау и так далее.

Румынам было плевать на класс соперников. Уже во 2-м туре они приехали в Португалию и за счёт гола будущего тренера «Мордовии» и «Кубани» Доринела Мунтяну на 90-й минуте вырвали минимальную победу. Безошибочно пройти отборочный цикл не получилось, но всё же та победа стала ключевой в борьбе за первое место. Как и внезапная португальская ничья в Азербайджане. Румыны скатали по ничьей с венграми, словаками и как раз португальцами, опередив последних на одно очко. Хотя Португалия и так попала на Евро напрямую — как лучшая команда со второго места.

Прорыв Румынии — сказка Евро-2000

Португалия с Румынией угодили в одну группу и продолжили противостояние. Но главное, что на жеребьёвке к ним добавилась Англия и Германия. Тяжелейшая компания для команды Эмерика Енея. Германия – действующий на тот момент чемпион Европы, Англия – традиционный фаворит, а Португалия – сборная с мощным составом. Испугало ли это Румынию? Нет, конечно. В 1-м туре она сыграла вничью с Германией. Румыны открыли счёт уже на пятой минуте: форвард Виорел Молдован воспользовался классным пасом Адриана Илие. Но в середине тайма Мехмет Шолль нанёс дальний удар, который не смог отразить Богдан Стеля. 1:1 – хороший результат для Румынии на старте турнира.

В следующем туре команду ожидал новый раунд битвы с Португалией. Но на этот раз фортуна отвернулась от Румынии. До 90+5-й минуты счёт был ничейным, однако Коштинья принёс португальцам победу. В параллельном матче Англия минимально обыграла Германию. Перед решающим туром у Португалии было шесть очков (обеспечила выход в плей-офф), у англичан – три, а у румын и немцев – по одному.

В 3-м туре Румынию устраивала только победа. А также была необходима потеря очков Германией. Либо их победа, но с худшей разницей, чем у румын. Команде Эмерика Енея предстоял матч с Англией. Зрители ждали весёлую игру с итоговой победой англичан. А получили настоящий триллер с переворотами и удивительным финишем. На 22-й минуте счёт открыл будущий защитник «Интера» Кристиан Киву, выступавший тогда за «Аякс». Он закинул мяч в ворота англичан «парашютом». Красота! Но уже в первом тайме соперники забили дважды: сначала с пенальти отличился Алан Ширер. А на 45-й минуте Майкл Оуэн забил с паса Пола Скоулза. Англия ушла на перерыв с нужным счётом.

Англия — Румыния на Евро-2000 Фото: Graham Chadwick/Getty Images

Но во второй половине забивала только Румыния. На 48-й минуте Доринел Мунтян воспользовался «скидкой» от голкипера англичан Найджела Мартина и с лёта пробил по воротам. 2:2 – и Румыния бросилась забивать ещё. До 89-й минуты Англия держала нужный результат, но в концовке игры Фил Невилл снёс в своей штрафной Молдована. А судья Урс Майер указал на «точку». Ионел Ганя уверенно реализовал пенальти, драматично выведя Румынию вперёд.

Сенсация! Румыны выбрались из «группы смерти». Германия в параллельном матче разгромно уступила Португалии (0:3) и заняла четвёртое место. А Румыния впервые в истории вышла в плей-офф Евро. В четвертьфинале её поджидала звёздная Италия, не испытавшая в итоге больших проблем. Голы Франческо Тотти и Стефано Фьоре отправили Румынию домой. Но и этот результат стал грандиозным успехом.

А что стало с героями той команды? Трое из них заглядывали в РПЛ!

Богдан Стеля (вратарь, 56 лет)

Статистика на Евро-2000: 4 матча, 6 пропущенных голов

Богдан Стеля Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Основной голкипер сборной Румынии на Евро-2000 сейчас кайфует от жизни. Стеля играет в гольф, водное поло, а также катается на сноуборде и мотоцикле.

Дан Петреску (защитник, 56 лет)

Статистика на Евро-2000: 3 матча

Дан Петреску Фото: Fran Santiago/Getty Images

По окончании игровой карьеры, главным моментом которой стали выступления за «Челси» (1995-2000), Петреску стал тренером. Он дважды работал в «Кубани» (2010-2012, 2016) и возглавлял московское «Динамо» (2012-2014). А сейчас Дан уже в четвёртый раз тренирует «ЧФР Клуж».

Кристиан Киву (защитник, 43 года)

Статистика на Евро-2000: 4 матча, 1 гол

Кристиан Киву Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Один из главных румынских футболистов XXI века. Основных успехов Киву добился с «Интером», выиграв в его составе три скудетто и Лигу чемпионов. В 2014-м завершил карьеру в миланском клубе. Но связь с «Интером» не разорвал: с 2018 года Киву тренирует. Сейчас Кристиан возглавляет команду миланцев U18.

Космин Контра (защитник, 48 года)

Статистика на Евро-2000: 3 матча

Космин Контра Фото: Jose Breton/Getty Images

После удачного Евро Контра на год (2001-2002) заезжал в «Милан». Но там он особо не задержался, а позже его карьера не переживала огромных взлётов. Сейчас Контра работает тренером в саудовском «Дамаке». Также он уже успел потренировать сборную Румынии (2017-2019).

Георге Попеску (защитник, 56 лет)

Статистика на Евро-2000: 3 матча

Георге Попеску Фото: Flaviu Buboi/Getty Images

Важный для румынского футбола человек. Попеску выступал за «Тоттенхэм», «Барселону», ПСВ. А за сборную провёл 115 матчей. По окончании карьеры Попеску открыл свою футбольную школу и стал агентом. Но в марте 2014-го его приговорили к трём годам тюрьмы за неуплату налогов и отмывание денег. Георге освободился по УДО в ноябре 2015-го. А с 2021 года он является президентом «Фарула». Отметим, что владелец клуба – Георге Хаджи – муж сестры Попеску.

Доринел Мунтяну (полузащитник, 56 лет)

Статистика на Евро-2000: 4 матча, 1 гол

Доринел Мунтяну Фото: Horvath Tamas/Getty Images

Лучшие годы карьеры Мунтяну провёл в Германии за «Кёльн» и «Вольфсбург», из-за чего получил прозвище Немец. По окончании игровой карьеры в 2008-м Доринел стал тренером. И даже заезжал на пару лет в Россию. Сначала Мунтяну тренировал «Мордовию» (2012-2013), затем – «Кубань» (2013). Сейчас Доринел возглавляет «Оцелул», который вернул в элитный румынский дивизион в 2023 году.

Георге Хаджи (полузащитник, 59 лет)

Статистика на Евро-2000: 3 матча

Георге Хаджи Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Карпатский Марадона. Главный футболист в истории Румынии. Хаджи завершил карьеру в «Галатасарае» в 2001-м, после чего сразу начал тренировать. Первый опыт – сборная Румынии. Затем он работал в турецких (в том числе «Галатасарае») и румынских клубах. В 2009-м Хаджи основал клуб «Вииторул», в сезоне-2016/2017 ставший чемпионом Румынии. Но в 2021 году его расформировали. А Хаджи с того момента является владельцем и тренером «Фарула» – клуба, чьим воспитанником он является.

А сейчас на Евро выступает его сын Янис: Отцы шестерых игроков Евро-2024 ранее выступали на ЧЕ

Флорентин Петре (полузащитник, 48 лет)

Статистика на Евро-2000: 2 матча

Флорентин Петре Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С 2008 по 2009 год Петре выступал за грозненский «Терек». Третий представитель сборной Румынии — 2000, засветившийся в РПЛ. Флорентин завершил карьеру на родине в 2011-м. После этого у Петре началась бурная тренерская деятельность. Последний опыт – клуб второй лиги Румынии «Чахлэул» (2022).

Константин Гылкэ (полузащитник, 52 года)

Статистика на Евро-2000: 4 матча

Константин Гылкэ Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Один из четырёх футболистов, сыгравших за Румынию на Евро-2000 четыре матча. Два главных клуба в карьере Гылкэ – «Стяуа» и «Эспаньол». И в обоих он затем работал в качестве тренера. В «Стяуа» с 2014 по 2015 год, в «Эспаньоле» – с 2015-го по 2016-й. Сейчас же Гылкэ возглавляет «Университатю» из Крайовы.

Адриан Муту (нападающий, 45 лет)

Статистика на Евро-2000: 3 матча

Адриан Муту Фото: David Balogh/Getty Images

Самый талантливый футболист Румынии XXI века, карьере которого помешали запрещённые вещества. Муту поиграл за «Челси», «Ювентус», «Фиорентину». А закончил карьеру только в 2016 году в составе румынского «Тыргу-Муреша». Затем Муту начал тренерскую деятельность, а также поработал спортивным директором в бухарестском «Динамо». Последнее место работы – «ЧФР Клуж», но в 2024-м он уступил место тренера Дану Петреску. Также у Муту есть собственный благотворительный фонд.

Виорел Молдован (нападающий, 51 год)

Статистика на Евро-2000: 4 матча, 1 гол

Виорел Молдован Фото: Ronny Hartmann/Bongarts/Getty Images

В сборной Румынии — 2024 тоже есть Молдован, но он играет в воротах. А 24 года назад Молдован бегал в атаке. Главные периоды карьеры форварда прошли в бухарестском «Динамо», «Фенербахче» и «Нанте». В 2007-м Молдован завершил карьеру. Позже он работал тренером, спортивным директором и ассистентом. Сейчас Виорел – президент бухарестского «Рапида».

Эмерик Еней (главный тренер, 87 лет)

Эмерик Еней Фото: Richard Sellers/Getty Images

Один из величайших румынских тренеров в истории. Под его руководством «Стяуа» в 1986 году выиграла Кубок европейских чемпионов. А сборная Румынии вместе с ним выходила в плей-офф ЧМ-1990 и Евро-2000. Чемпионат Европы 2000 года стал последним турниром в карьере тренера, после которого он ушёл из футбола. Хотя после этого Еней был президентом клуба «Бихор» и работал в футбольной федерации Румынии.