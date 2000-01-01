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Ямаль повторил достижение Роналду
Ямаль повторил достижение Роналду
16-летний Ламин Ямаль блистает на Евро-2024. Парень уже отметился результативными действиями и побил достижение Криштиану Роналду!
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Вундеркинд
Вундеркинд
На счету Ямаля два ассиста на Евро-2024. Ламин отдал голевые пасы в матчах с Грузией (4:1) и Хорватией (3:0).
Юный гений
Юный гений
До этого единственным тинейджером, кому удавалось отметиться двумя результативными передачами на ЧЕ, был 19-летний Криштиану Роналду. Он сделал пасы в матчах с Россией (2:0) и Нидерландами (2:1).
Ямаль — второй тинейджер после Роналду с двумя ассистами на ЧЕ
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