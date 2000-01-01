Нико Уильямс вошёл в историю на ЧЕ-2024!
Нико Уильямс сотворил нечто удивительное в матче с Грузией (4:1). 21-летний испанец благодаря своей результативности установил крутейший рекорд! Какой?
Особый
Уильямс — первый игрок в истории ЧЕ, который вышел в старте, забил гол, отдал ассист и выдал 100-процентную точность передач (46 из 46).
Нико Уильямс вошёл в историю на Евро-2024. У парня удивительная статистика!
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