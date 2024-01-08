Нидерланды поедут домой? Расклады от аналитиков на заключительный день 1/8 финала Евро

Во вторник, 2 июля, мы узнаем окончательный состав четвертьфинальных пар на Евро-2024. В заключительный игровой день 1/8 финала встретятся Румыния с Нидерландами и Австрия с Турцией. У каких сборных больше шансов пройти дальше? Ищем ответ в букмекерских котировках и у аналитиков.

Румыния — Нидерланды

Румынию мало кто ожидал увидеть в плей-офф Евро. Перед турниром аналитики считали её чуть ли не слабейшей командой турнира. А она взяла и выбралась в 1/8 финала с первого места! Ключевой стала победа над Украиной — 3:0. А в 3-м туре румыны скатали удобную ничью со Словакией (1:1).

Путь Нидерландов в плей-офф оказался тернистее. В 1-м туре пришлось выгрызать победу у Польши (2:1): решающий гол Ваут Вегорст забил только на 83-й минуте. Дальше — скучные 0:0 с Францией и поражение от Австрии (2:3). Нидерландцы вышли в 1/8 финала только с третьего места. Но оказалось, что так даже лучше. Нидерланды попали в менее сложную часть сетки.

Нидерланды — Австрия — 2:3 Фото: Alex Livesey/Getty Images

И букмекеры больше верят в победу нидерландцев в 1/8 финала. Коэффициент на успех в основное время составляет 1.45, а на общий проход — 1.18. В Румынию же веры немного. Победа в основное время оценивается коэффициентом 9.0, общий проход — в 4.90.

Аналитики Opta также ставят на Нидерланды. По их версии, вероятность прохода команды Рональда Кумана в четвертьфинал составляет 68%, Румынии — 32%.

Австрия — Турция

Австрия — одна из главных сенсаций Евро-2024. Команда Ральфа Рангника финишировала на первом месте в «группе смерти». Австрийцы с минимальным счётом уступили Франции, а затем обыграли Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2). И сделали это красиво, включив высокие скорости, тотальный прессинг и генерируя кучу моментов.

Турция также одержала две победы на групповом этапе: сначала разобралась с Грузией (3:1), а в 3-м туре дожала игравшую 70 минут в меньшинстве Чехию (2:1). Команда Винченцо Монтеллы финишировала второй в группе, так как проиграла во втором матче Португалии (0:3). Это лишило их возможности обогнать соперника при равном количестве очков.

Чехия — Турция — 1:2 Фото: Dan Mullan/Getty Images

В марте 2024 года команды встретились в товарищеском матче. Он завершился победой Австрии со счётом 6:1. Вряд ли Турция хочет повторения сюжета. А вот реванша — конечно. Но букмекеры считают фаворитами австрийцев. Коэффициент на их победу в основное время составляет 2.0, с учётом дополнительного времени и пенальти — 1.45. Шансы турок не сильно, но меньше. Букмекеры оценивают их шансы на победу в основное время коэффициентом 4.50, на общий проход — 2.75.

Opta также склоняется к Австрии. По их версии, вероятность выхода команды Рангника в четвертьфинал — 57%, Турции — 43%. Да, Австрия — фаворит, но все оставляют неплохие шансы туркам. Получится ли у них впервые с 2008 года выиграть матч плей-офф на Евро?