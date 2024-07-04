Большая сделка «Ювентуса», массовый исход из «Барсы» и «Атлетико». Трансферы недели

Всё внимание болельщиков приковано к Евро-2024. Но жизнь в клубах продолжается. Летнее трансферное официально окно открыто повсюду, и интересные сделки происходят каждый день. Мы собрали для вас главные трансферы прошедшей недели.

Жорж Микаутадзе: «Аякс» → «Метц» (€ 13 млн)

Жорж Микаутадзе Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

«Метц» выкупил у «Аякса» права на нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе. Форвард провёл во Франции вторую половину сезона-2023/2024 на правах аренды. Сообщается, что «Метц» заплатит за Микаутадзе € 13 млн.

Жорж находился в системе французского клуба с 2017 года. А летом 2023-го «Аякс» приобрёл футболиста за € 16 млн. Но спустя полгода отправил форварда обратно во французский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне Микаутадзе провёл за «Метц» 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. А на Евро-2024 23-летний нападающий стал звездой. Микаутадзе сыграл четыре матча за сборную Грузии, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Дуглас Луис: «Астон Вилла» → «Ювентус» (€ 51,5 млн)

Дуглас Луис Фото: juventus.com

«Ювентус» приобрёл у «Астон Виллы» 26-летнего полузащитника Дугласа Луиса. Контракт с бразильцем рассчитан до 2029 года. Согласно информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 51,5 млн плюс бонусы.

При этом сделка не ограничилась одним переходом. Также в женский «Ювентус» из «Астон Виллы» перебралась девушка Дугласа Луиса Алиша Леманн. А туринцы продали в Бирмингем сразу двух игроков: полузащитника Энсо Барренечеа (€ 8 млн) и вингера Сэмюэла Айлинга (€ 14 млн).

Серджино Дест: «Барселона» → ПСВ (€ 10 млн)

Серджино Дест Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

ПСВ объявил о выкупе защитника сборной США Серджино Деста у «Барселоны». Нидерландец подписал четырёхлетний контракт с клубом из Эйндховена. СМИ сообщали, что сумма трансфера составила € 10 млн. Ранее Дест выступал за ПСВ на правах аренды в сезоне-2023/2024. Закрепиться в «Барсе» у Серджино не получилось. Перезапустит ли карьеру в Нидерландах?

Ян Матсен: «Челси» → «Астон Вилла» (€ 44,5 млн)

Ян Матсен Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Астон Вилла» забрала у «Челси» 22-летнего левого защитника Яна Матсена. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что бирмингемцы купили футболиста за € 44,5 млн. Матсен подписал контракт с «Астон Виллой» до 2030 года. Напомним, с января 2024-го Ян выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». Вместе с немецким клубом он дошёл до финала Лиги чемпионов. Сейчас Матсен выступает на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.

Хаким Зиеш: «Челси» → «Галатасарай» (свободный агент)

Хаким Зиеш Фото: Ahmad Mora/Getty Images

«Челси» сообщил об уходе вингера Хакима Зиеша в «Галатасарай». Прошлый сезон 31-летний марокканец провёл в турецком клубе на правах аренды. Зиеш подписал контракт с «Галатасараем» сроком на один год. Хаким перешёл в «Челси» летом 2020-го из «Аякса». За лондонцев он провёл 107 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и оформил 13 ассистов.

Янкуба Минте: «Ньюкасл» → «Брайтон» (€ 38,8 млн)

Янкуба Минте Фото: brightonandhovealbion.com

Минте перешёл в «Ньюкасл» летом 2023 года, но не провёл ни одной игры за клуб. Его сразу отправили в аренду в «Фейеноорд», где он классно проявил себя. «Брайтон» подсуетился и купил Янкубу у «Ньюкасла» за € 38,8 млн. Отличная сделка для «сорок», которые приобрели Минте год назад у датского «Оденсе» всего за € 8 млн.

Омари Хатчинсон: «Челси» → «Ипсвич» (€ 26 млн)

Омари Хатчинсон Фото: George Wood/Getty Images

Очередной продукт академии «Челси» покидает клуб. Вингера Омари Хатчинсона забирает новичок АПЛ «Ипсвич». Сумма трансфера составила € 26 млн. Довольны все: «Челси» получил хорошие деньги, «Ипсвич» — приличное усиление.

Хоселу: «Реал» → «Аль-Гарафа» (€ 1,5 млн)

Хоселу Фото: Alex Caparros/Getty Images

Хоселу спустя 11 лет вернулся в любимый клуб, выиграл с ним Примеру и Лигу чемпионов, а теперь едет на Ближний Восток. Ходили слухи, что «Реал» оставит форварда у себя, но тот, видимо, решил сделать новый шаг в карьере. В арендном соглашении мадридцев с «Эспаньолом» был пункт о выкупе Хоселу за € 1,5 млн, и они активировали его, чтобы облегчить нападающему переход в катарскую «Аль-Гарафу». Крутой поступок!

Начо Фернандес: «Реал» → «Аль-Кадсия» (свободный агент)

Начо Фернандес Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

И всё же Начо покинул «Реал». Фернандес провёл в системе мадридцев 23 года. «Реал» — единственный клуб в карьере защитника. Был. Испанец перебрался в Саудовскую Аравию на правах свободного агента. Его новая команда — «Аль-Кадсия», поднявшаяся в высшую саудовскую лигу. Поможет ли Начо новому клубу закрепиться в элите? У Фернандеса огромный победный опыт — 26 трофеев с «Реалом».

Андреа Белотти: «Рома» → «Комо» (€ 4,5 млн)

Андреа Белотти Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Карьера чемпиона Европы — 2020 пошла на спад. Зимой 2024 года «Рома» отдала Белотти в аренду в «Фиорентину». А теперь — полноценный трансфер. 30-летнего форварда подобрал новичок Серии А — «Комо». Римляне выручили за Андреа € 4,5 млн, а тот подписал с новой командой двухлетний контракт. Возможно, тренеру «Комо» Сеску Фабрегасу удастся реанимировать карьеру Белотти.

Бен Годфри: «Эвертон» → «Аталанта» (€ 9 млн)

Бен Годфри Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Необычный трансфер от «Аталанты». Победитель Лиги Европы забрал у «Эвертона» английского защитника Бена Годфри. 26-летний футболист обошёлся бергамаскам всего в € 9 млн. В прошлом сезоне Годфри провёл за «Эвертон» 16 матчей. Возможно, в Италии он наберёт форму и станет важной частью «Аталанты». По крайней мере, клуб не рискует большими деньгами.

Эллиот Андерсон: «Ньюкасл» → «Ноттингем Форест» (€ 41,2 млн)

Эллиот Андерсон Фото: George Wood/Getty Images

Сделка, продиктованная экономическими правилами. «Ньюкасл» продал полузащитника Эллиота Андерсона в «Ноттингем Форест» за € 41,2 млн. Трансфер необходим «сорокам» для соблюдения правил финансового фэйр-плей. Андерсон подписал контракт с «Ноттингемом» до лета 2029 года.

Ещё одна сделка между клубами — трансфер голкипера Одиссеаса Влаходимоса. Грек перебрался из «Ноттингема» в «Ньюкасл». Сумма трансфера неизвестна.

Четыре футболиста покинули «Атлетико»

Мемфис Депай и Марио Эрмосо Фото: ANP/Getty Images

Большая чистка в «Атлетико». Сразу четыре игрока покинули мадридцев по истечении контрактов: Мемфис Депай, Марио Эрмосо, Габриэл Паулиста и Витоло. Последний давно не входил в основную обойму «Атлетико». Габриэл перебрался в клуб в январе 2024-го, но не доказал свою важность. А вот Депай и Эрмосо были футболистами основы. Однако соглашения с ними решили не продлевать. Посмотрим, кого найдёт на их место «Атлетико». И куда отправятся сами игроки.

Минус три игрока у «Барселоны»

Жоау Феликс и Жоау Канселу Фото: Eric Alonso/Getty Images

«Барселона» не нашла средств на выкуп двух Жоау — Феликса и Канселу. Футболисты возвращаются из аренд в свои клубы — «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Хотя ещё существует вероятность, что «Барса» договорится о новом арендном соглашении. Также каталонцев покинул Маркос Алонсо — у него истёк контракт.

Льюис Холл: «Челси» → «Ньюкасл» (€ 33 млн)

Льюис Холл Фото: George Wood/Getty Images

Полузащитник Льюис Холл стал игроком «Ньюкасла» на полноценной основе. Опция выкупа футболиста у «Челси» автоматически активировалось после того, как «сороки» финишировали в АПЛ выше 14-го места. Сумма трансфера — € 33 млн. В прошлом сезоне Холл провёл в чемпионате за «Ньюкасл» 18 матчей, в которых забил один гол.

Даити Камада: «Лацио» → «Кристал Пэлас» (свободный агент)

Даити Камада Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

«Кристал Пэлас» бесплатно получил сильного игрока. Из «Лацио» в АПЛ перебрался полузащитник Даити Камада. Он подписал с лондонцами контракт сроком на два года. В «Кристал Пэлас» японец объединится с тренером Оливером Гласнером. Ранее они вместе работали в «Айнтрахте» и выиграли с франкфуртским клубом Лигу Европы в 2022-м.

Хироки Ито: «Штутгарт» → «Бавария» (€ 23,5 млн)

Ещё один заметный японец. Ито провёл классный сезон в «Штутгарте», с которым обогнал «Баварию» и стал вторым. Интересно, что всего два года назад, летом-2022, универсального защитника купили у «Джубило Ивата» за € 400 тыс. Это же как 25-летний парень окупился! Теперь будет зажигать в Мюнхене. В прошлом сезоне он сделал два ассиста в 29 матчах во всех турнирах.

Арчи Грей: «Лидс» → «Тоттенхэм» (€ 47,2 млн)

Фото: George Wood/Getty Images

Первая большая покупка в межсезонье от «Тоттенхэма». За солидную сумму (€ 47,2 млн) лондонцы забрали одного из лучших игроков Чемпионшипа — Арчи Грея. В прошлом сезоне центральный полузащитник провёл 52 матча во всех турнирах, отдав два результативных паса. А теперь едет помогать Ангелосу Постекоглу и «Тоттенхэму».

Плюс два молодых игрока у «Челси»

Фото: chelseafc.com

«Челси» продолжает заниматься любимым делом — тратить деньги. Сначала лондонцы объявили о трансфере 18-летнего форварда «Барселоны» Марка Гиу. Соглашение с испанцем подписано до июня 2029-го, сумма сделки — € 6 млн. А из «Лестера» — экс-клуба нового тренера «Челси» Энцо Марески — приобретён полузащитник Кирман Дьюсбери-Холл. СМИ сообщали, что 25-летний футболист подписал соглашение с лондонцами до 2030 года. Сумма трансфера составила € 35,4 млн.

Массовый исход футболистов из «Интера»

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Нападающий Алексис Санчес, а также полузащитники Хуан Куадрадо, Дави Классен и Стефано Сенси покинули «Интер» в связи с истечением срока действия контрактов, сообщает официальный сайт клуба. 35-летний Санчес выступал за миланцев с 2019 года. Всего за команду он провёл 142 матча во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и оформил 28 ассистов. 36-летний Куадрадо играл за «Интер» с лета 2023 года. 31-летний Классен пополнил состав «нерадзурри» осенью 2023 года. 28-летний Сенси выступал за «Интер» с лета 2023 года.

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Росс Баркли: «Лутон Таун» → «Астон Вилла» (€ 5,9 млн)

Фото: avfc.co.uk

30-летний полузащитник вернулся в «Астон Виллу». Ранее Баркли выступал за бирмингемцев в сезоне-2020/2021 на правах аренды из «Челси». Прошлый чемпионат Росс провёл в «Лутон Таун», покинувшем АПЛ. В 37 матчах во всех турнирах Баркли забил пять голов и оформил шесть ассистов. А теперь отправился в «Виллу». Сумма трансфера составила € 5,9 млн. Хорошее усиление за копеечную по меркам АПЛ стоимость.

Пётр Зелиньски: «Наполи» → «Интер» (свободный агент)

Невероятно удачное подписание для чемпиона Италии. Поляк переехал в Милан абсолютно бесплатно, а ведь футболист его уровня точно должен приносить клубу деньги. Да, в минувшем сезоне Зелиньски не был так ярок, как в чемпионский для Неаполя год, но футболист всё-таки он высококлассный. Да, ему уже 30 лет, а это значит, что в «Интере» у хавбека, вероятно, будет последний шанс сверкнуть по-настоящему.