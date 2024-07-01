Франция взломала футбол. Вышла в четвертьфинал Евро без голов с игры!

И снова с ноги ворвался Автогол. На этот раз от него пострадала сборная Бельгии.

Сборной Франции достаточно тяжело даётся Евро-2024. Это было видно и по групповому этапу, и по 1/8 финала. В каком-то смысле матч с Бельгией стал логичным продолжением того, что мы видели до этого в исполнении французов. Ещё до плей-офф команда Дидье Дешама не смогла ни разу забить с игры (два мяча: автогол и пенальти), но моментов создавала прилично. Подводила именно реализация.

Вот и на этот раз то же самое. В первом тайме французы вели по ударам 9-1, но забитых голов в первые 45 минут так никто и не увидел. Причём были не только удары с дальней дистанции, но и по-настоящему опасные моменты. Например, после навеса Жюля Кунде с правого фланга Маркус Тюрам пробил головой рядом с девяткой.

Французам было тяжело входить в чужую штрафную при помощи передач низом с тройкой полузащитников Адриен Рабьо — Н'Голо Канте — Орельен Тчуамени. Последний часто бил из-за штрафной. При этом атака «трëхцветных» всё равно выглядела солиднее, чем у соперника. У бельгийцев Ромелу Лукаку и Луа Опенда раз за разом не могли впереди зацепиться за мяч, а Жереми Доку слишком редко оказывался в ситуации, когда имеет смысл идти в обводку. За весь матч у него набралось лишь три удачных обводки при семи попытках.

Жереми Доку и Жюль Кунде Фото: Alex Livesey/Getty Images

Свой шанс сборная Бельгии получила на 61-й минуте. Кевин Де Брёйне перехватил мяч, убежал в контратаку и выдал классную проникающую передачу на Янника Феррейру Карраско. Его удар лишь в последний момент успел накрыть Тео Эрнандес. Сразу после этого пошли первые замены. У французов вышел Рандаль Коло Муани вместо Тюрама, а у бельгийцев — Орель Мангала вместо Опенда.

Команда Дешама продолжила чаще владеть мячом и создавать больше опасных ситуаций у ворот соперника. В какой-то момент игру на себя вообще взял Вильям Салиба. Центральный защитник в чужой штрафной убрал на замахе Доку и пробил в ближний угол, но немного промахнулся. Удары сборной Франции на этом Евро в принципе тяжело объяснить. Нужно ещё учитывать, что у Килиана Мбаппе в этом матче их пять — и все мимо.

Рикошет от Яна Вертонгена Фото: Carl Recine/Getty Images

Самое смешное, что спас французов очередной неточный удар. Из неудобной позиции с разворота пробил Коло Муани. Мяч попал в Вертонгена и рикошетом зашёл в ворота. Да-да, очередной автогол на Евро-2024. Уже девятый! Не так себе представлял 37-летний защитник свой последний крупный турнир со сборной — этот гол на 85-й минуте оказался единственным в матче.

Теперь Франция 5 июля встретится в 1/4 финала с победителем пары Португалия — Словения.