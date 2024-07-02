Что там в сетке плей-офф Евро? Мбаппе против Роналду и ещё две пары 1/4 финала известны!

Первая стадия плей-офф чемпионата Европы почти завершилась. В понедельник, 1 июля, сыграли ещё четыре команды – сначала разбирались Франция и Бельгия, а дальше – Португалия и Словения. Шоу и чудесных спасений мы не увидели, хотя напряжение сохранялось до самого конца как минимум в одном матче.

Это была игра Франции и Бельгии. Команда Доменико Тедеско ожидаемо больше оборонялась. Французы – чаще били по воротам. Очень много били. 20 ударов, но в створ – только два. Столько же, кстати, у Бельгии. А решил всё автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте. Можно сказать, что Бельгии не повезло. А можно — что Франция спокойно додавила и взяла своё. В любом случае достижение команды Дешама впечатляющее – сборная вышла в 1/4 финала Евро, ни разу не забив с игры: дважды победила по 1:0 благодаря автоголам, сыграла вничью 0:0 и 1:1 с голом Мбаппе с пенальти.

Во второй игре дня фаворит выделялся ещё больше: яркая Португалия против Словении, которая на этом Евро и забила, и пропустила всего по два раза. В первом тайме голов никто не дождался (хотя близок к нему был Роналду), а во втором тайме… Не случилось ничего. Португалия играла так медленно, что даже набила меньше xG (ожидаемых голов). Драма в матче всё-таки настала – в первом экстра-тайме Роналду пробивал пенальти, но Облак взял. В итоге 120 минут без голов – и серия пенальти. Серия, где словенцы не забили три подряд, а португальцы – три подряд забили.

Таким образом, фавориты, как и вчера, шагнули в четвертьфинал. И обе сборные своих соперников уже знают.

Кто с кем сыграет в 1/4 финала Евро?

Плей-офф начался в субботу, и ко вторнику известны уже три пары четвертьфиналов. Напомним, там точно сыграют Швейцария, Германия, Англия и Испания, сегодня к ним добавились Франция и Португалия.

Пары нас ждут топовые. Выделим, пожалуй, две из трёх известных: Германия сыграет с Испанией, а Франция – с Португалией. Что касается последнего четвертьфинала, то его участников мы узнаем завтра: в 1/8 финала сыграют друг с другом сборные Нидерландов и Румынии, а также Австрии и Турции.

Сетка плей-офф ЧЕ-2024

Даже обидно, что четыре крутые сборные оказались в одной стороне сетки. С другой стороны – нас ждут топ-матчи уже в четвертьфинале! Как думаете, каким будет полуфинал?