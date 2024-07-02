Рыдающего Роналду успокаивала вся сборная! От краха Португалию спас вратарь

Португалия редко проигрывает. Однако парадокс в том, что в этом году она уступила как раз Словении. Дело было в марте: команда Роберто Мартинеса приехала в Любляну, получила пару мячей в концовке и очень выбесила Криштиану Роналду. Он ругался с арбитром, с партнёрами, но ничего не мог сделать. Да, это уже история. На Евро-2024 она не работает. Здесь португальцы считались безусловными фаворитами. Они уверенно прошли групповой этап, потеряли очки только с Грузией, когда выставили второй состав. Подобное нельзя сказать о Словении — у них три ничьих и два гола на турнире. Это позволило им занять третье место. И сразу наткнуться на элитного соперника в первой стадии плей-офф. Мало кто рассчитывал на продолжение этой сказки.

Мартинес вернул в стартовый состав всех основных и обошёлся без ротации. В атаке те же лица: Роналду, Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва. По именам — круто. Но на Евро-2024 у этой четвёрки пока только два гола — в матче с Турцией отличились Фернандеш и Силва. Совсем не великие цифры для таких статусных футболистов. Особенно было грустно за Криштиану — из каких позиций и с какого расстояния он только ни наносил удары. Но на момент начала 1/8 финала у легендарного португальца было 0 мячей.

Матьяж Кек тоже особо ничего не поменял. Он не мог рассчитывать на защитника Эрика Янжу, но безболезненно справился с этой проблемой. Словения вышла играть предсказуемо. Почти все в обороне и два форварда впереди — Беньямин Шешко и Андраж Шпорар. Если работает, зачем что-то менять?

Португальцы начали с высокой интенсивностью и изобретательностью. Игроки атаки менялись местами, пытались обострять, однако словенцы выглядели уж слишком спокойно. Их невозможно было чем-то удивить. Когда обороняешься бóльшую часть времени, видимо, вырабатывается иммунитет. И уже ничего не страшно. Идёт подача — Ванья Дркушич и Яка Бийол забирают верх. Быстрые передачи — включаются опорники. Их хладнокровию можно было позавидовать. Они хоть и позволяли добираться до штрафной, но следующий шаг был под запретом. Поэтому, вероятно, самый опасный момент в первом тайме португальцы создали после удара со штрафного. Роналду, как всегда, никого не пустил к мячу и мощно приложился, но — чуть выше ворот.

Фавориты владели мячом около 70% времени, но атаковали пяти-семиминутками. Добавляли в агрессии, натыкались на оборону и брали паузу. Так прошёл первый тайм.

Португалия — Словения — 0:0 (3:0 пен.) Фото: Stu Forster/Getty Images

В перерыве тренеры оставили на поле тех же игроков. И уже в самом начале второго тайма португальцы могли сделать то, что и должны были: Жоау Канселу ворвался с фланга в штрафную и прострелил, но Бруну запустил мяч левее штанги. Ещё через несколько минут новый стандарт — и снова мощнейший удар Роналду. На этот раз в створ, однако Яна Облака этот момент не смутил.

Время шло, моменты не реализовывались, и примерно с 60-й минуты в атаке Португалии было больше суеты, нежели конструктива. В это же время могли забить словенцы: новый вынос из штрафной привёл к выбеганию Шешко. На дистанции он опередил Пепе и оказался почти перед вратарём, но пульнул мяч уж слишком слабо и в сторону от ворот.

В концовке ещё один шанс имел Роналду: Диогу Жота вывел его на ударную позицию, и тот с 15 метров снова попал в стор. Сильно, но точно в руки Облаку. Второй тайм португальцы, объективно, провели слабее первого. Так что матч закономерно укатился в дополнительное время.

Там темп, естественно, не увеличился. Однако на 103-й минуте всё должно было встать на свои места: Жота протащил мяч в штрафную и уткнулся в ногу Дркушича. Акцентированного касания не было, но судья назначил пенальти. К мячу подошёл Криштиану. И дальше секунда проклятия, олицетворяющая весь турнир: он классно пробил в угол, однако прыжок Облака оказался ещё лучше. Вратарь взял этот удар. А через несколько минут Роналду, стоя в окружении партнёров, заплакал.

Слёзы Криштиану Роналду Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Уже во втором экстра-тайме моментище снова упустил Шешко. Просто матч нереализованных возможностей: Пепе оступился на ровном месте, и нападающий снова вылетел на вратаря. На этот раз хотя бы пробил в створ, но этого было недостаточно. Хотя нападающий «Лейпцига» мог всё закончить.

Матч дошёл до пенальти, а там круче всех проявил себя голкипер Диогу Кошта. Вратарь португальцев вытащил три удара из трёх, постоянно угадывая направление. Роналду в этот раз забил. И даже извинился перед публикой.

Команда Роберто Мартинеса идёт дальше. И в четвертьфинале встретится с Францией.