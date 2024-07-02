Крах Бельгии и дикая развязка в матче Португалии. Что творится на чемпионате Европы

Тедеско всё же не остановил французов. А Роналду покатался на эмоциональных качелях.

Предпоследний день 1/8 финала Евро состоялся! И это, как всегда, было насыщенно. В ежедневном дайджесте рассказываем, что случилось в прошедших матчах.

Франция тухло выбила Бельгию

Извините за характеристику, но всё именно так. От французов некоторые ждали оживления в плей-офф, как это порой бывает с топ-сборными на таких турнирах: сначала — экономия сил, потом — игра на полную. Но пока команда Дешама проходит дальше и без яркого футбола.

Килиан Мбаппе и Кевин Де Брёйне во время матча Фото: Carl Recine/Getty Images

Моменты у Франции, конечно, были. Но когда дело доходило до ударов, они оказывались до неприличия неточными. Шансы появлялись и у бельгийцев, однако там реализация тоже подводила. В итоге фавориту помог рикошет: после удара Коло Муани мяч задел опытного Вертонгена и полетел в противоход Кастельсу.

Бельгийцы попытались выжать последнее из уходящего топ-поколения, однако уехали ни с чем. Ещё и без голов невезучего Лукаку, кстати. А Франция продолжает циничный поход за трофеем. Главный вопрос: хватит ли такого футбола в четвертьфинале? Есть сомнения.

Драма Роналду с хеппи-эндом. Спасибо вратарю

Португалия — Словения в 1/8 финала. Казалось бы, простейшая пара для прогнозов. Ан нет! Словенцы слаженно действовали в обороне, а португальцы утратили всю реализацию. Особенно это касается Роналду, который вышел на поле за новыми рекордами, но вместо этого явно нервничал, забирал все штрафные и в целом слишком сильно себя нагрузил.

Свои шансы не реализовали ни те, ни другие. Пришлось переходить в дополнительное время. И там случился один из главных хайлайтов матча. Жота заработал пенальти (сфолил, кстати, защитник «Сочи» Дркушич), бить пошёл Роналду… и не забил! Сейв Облака перед мини-паузой между экстра-таймами эмоционально выкосил Криштиану, который сразу после свистка разрыдался, как после проигранного 20 лет назад финала.

И всё же Роналду успокоили партнёры, и Португалия, хоть и не смогла забить во втором дополнительном тайме, вышла на серию пенальти готовой на 100%. Криштиану свой удар реализовал и даже извинился перед болельщиками. Ну а особенно был готов Диогу Кошта — этот монстр взял все (!) три пенальти и превратил серию в короткометражку. 3:0 — Португалия идёт дальше.

Криштиану Роналду извиняется перед болельщиками сборной Португалии Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Кстати, играть теперь португальцам не с командой уровня Словении, а с Францией. Там у Криштиану уже точно не будет права на ошибку.