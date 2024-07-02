«От Роналду остался только жест». Мировые СМИ разбираются с градом слёз Криштиану на Евро

Слёзы Криштиану Роналду – чуть ли не самая яркая эмоция первой стадии плей-офф Евро-2024. Португалия весь матч мучилась со словенцами, почти не создала опасности у их ворот, а в первом экстра-тайме получила отличный шанс забить. Жота заработал пенальти, Криштиану подошёл к точке, ударил в угол… И мяч соприкоснулся с руками Облака.

Дальше Криштиану утешали все: тренеры, партнёры, персонал. Ощущение, что для Роналду в тот момент просто рухнул мир. Хотя в итоге португальцы победили в серии пенальти и вышли в 1/4 финала. Второй раз Криштиану не подвёл. Однако про эти самые слёзы написали многие мировые СМИ. Вот обзор главных.

Marca: «Облак сделал ночь Криштиану горькой»

Крупнейшее испанское СМИ скорее поддержало бывшего игрока «Реала».

«Португалии пришлось ждать пенальти, чтобы попасть в четвертьфинал. Ян Облак сделал ночь Криштиану горькой до такой степени, что заставил его плакать. Просто худший вечер для легенды: отчаяние и слёзы в матче со Словенией. Случился злой рок, который важно было сломать. Но сделал это не Роналду. Хотя его все поддерживали. Показалось, что промах – один из самых трудных моментов в карьере игрока. Как и осознание, что часть болельщиков кричит ему «кривой». Хотя со Словенией он выглядел энергичнее, чем когда-либо.

В серии пенальти Диогу Кошта показал, кто настоящий герой. Он специалист по отражению пенальти и своими сейвами вывел команду в четвертьфинал. Криштиану не пропустил серию и извинился перед болельщиками за предыдущую ошибку».

ESPN: «Ему ответили ревущим и прощающим «Сиии»

Одно из самых крупных спортивных СМИ описывает, как болельщики простили Криштиану.

«39-летний Роналду вышел на матч без голов на Евро-2024. Момент, когда он должен был стать самым возрастным игроком, забившим гол в финальной части, наступил на 105-й минуте. Хотя и до этого он упустил несколько шансов, которые в течение 20 последних лет стабильно реализовывал. Португалия заработала пенальти, и Роналду не забил важнейший гол.

Слёзы навернулись на глазах Роналду и вскоре потекли в перерыве – перед началом второго периода дополнительного времени. Товарищи по команде утешали его, целовали в лоб и призывали идти дальше. Мать Роналду была на стадионе, и в трансляции было видно, как она плачет после нереализованного им пенальти.

Криштиану Роналду Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Но главное — то, что Роналду сделал уже в серии после матча. Криштиану извиняющимся взглядом посмотрел на болельщиков и сложил руки вместе, словно в молитве. Болельщики ответили ревущим и прощающим криком «Сиии» — фирменным голевым криком их футбольной иконы».

BBC: «Роналду достиг дна»

Британский канал отметился пока главным мемом о Роналду. Misstiano Penaldo – такой титр появился сразу после промаха игрока с пенальти. Перевод для каждого свой, если считать, что Miss в переводе это «промазывать». Их тут же раскритиковали, в том числе Джон Терри. «Это позор», – написал он в своих соцсетях.

А вот как события в матче описали на сайте:

«Когда рука Яна Облака отразила пенальти Криштиану Роналду в дополнительное время, мечты португальской легенды рухнули в одно мгновение. Он достиг дна. 39-летний футболист, который впоследствии сказал португальским СМИ, что это его последний Евро, склонил голову и расплакался. В это же время товарищи по команде утешали своего капитана. Легендарная карьера на чемпионате Европы, казалось, должна была закончиться самым жестоким образом.

Пенальти Роналду был отбит в дополнительное время, но всего через 15 минут он вышел на ту же позицию и забил первым в серии. Затем вратарь Диогу Кошта вошёл в историю Евро, сделав три сейва. У Роналду снова потекли слезы – на этот раз чистой радости и облегчения.

«Даже у самых сильных людей бывают плохие дни. Я был на самом дне, когда команда нуждалась во мне больше всего. Грусть в начале – это радость в конце. Вот что такое футбол. Мгновения, необъяснимые моменты. Мне грустно и радостно одновременно», – сказал Роналду после матча, прежде чем снова расплакаться.

Kicker: «Выход в четвертьфинал имеет ограниченную связь с Роналду»

Немецкие журналисты не в восторге от игры Роналду.

«Он мог бы стать великим героем, но в итоге от Криштиану Роналду остался только жест. Жест извинения. Португалия вышла в четвертьфинал, что, правда, имеет ограниченную связь с Криштиану.

А ведь это заслуга Яна Облака. Звёздный голкипер сборной Словении парировал удар Криштиану Роналду с пенальти. Этот момент ударил по большому эго португальца, он расплакался, и его пришлось утешать партнерам по команде. Его матери, присутствовавшей на стадионе, тоже было тяжело видеть сына таким.

Ян Облак Фото: Alex Grimm/Getty Images

Думал ли Криштиану Роналду о заявлении Тими Элшника перед игрой? Он сказал, что Словения выиграет, если дойдёт до серии пенальти.

Вместо рекорда у Роналду могла случиться драма. Но в серии пенальти круче всех проявил себя не Облак, а Кошта – он герой этого вечера».