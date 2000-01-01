Франция — лидер по автоголам соперников на ЧЕ и ЧМ
Франция обыграла Бельгию (1:0) благодаря автоголу и установила уникальный рекорд. «Трёхцветные» — лидеры по голам соперников в свои ворота на чемпионатах Европы и мира!
Везунчики
На Евро соперники французов забивали в свои ворота пять раз, а на чемпионатах мира — шесть. Так сильно не везло ни одной команде на крупных турнирах!
Франция — лидер по автоголам соперников на крупных турнирах
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