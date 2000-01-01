Болельщики Грузии мило встретили сборную в аэропорту. Видео

Благодарность

Сотни болельщиков сборной собрались в аэропорту, чтобы поблагодарить команду. Когда футболисты уезжали в город на автобусе, фанаты аплодировали им, кричали «спасибо!» и гудели из машин. Благодарить есть за что – на своём первом ЧЕ в истории Грузия вышла из группы!