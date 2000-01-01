Грузины мило встретили сборную в аэропорту. Видео
Грузия проиграла Испании (1:4) в 1/8 финала и вылетела с Евро-2024. Несмотря на это, команду со своего первого ЧЕ фанаты в Тбилиси встречали как героев!
Благодарность
Сотни болельщиков сборной собрались в аэропорту, чтобы поблагодарить команду. Когда футболисты уезжали в город на автобусе, фанаты аплодировали им, кричали «спасибо!» и гудели из машин. Благодарить есть за что – на своём первом ЧЕ в истории Грузия вышла из группы!
Болельщики Грузии мило встретили сборную в аэропорту. Видео
Читайте также
Франция — лидер по автоголам соперников на ЧЕ и ЧМ
Нико Уильямс вошёл в историю на ЧЕ-2024!
Ямаль повторил достижение Роналду на Евро
Мамардашвили остановился в шаге от цифр Акинфеева
Испания повторила рекорд России на ЧЕ
Реакция фанатов Англии на гол Беллингема. Видео
Все чемпионы Кубка Америки
Невероятный арт Месси из теней. Видео
Джерси сборной Грузии с портретом Хвичи. Видео
3 из 5 самых быстрых голов ЧЕ забиты на Евро-2024
5 голкиперов по предотвращённым голам на Евро-2024
Топ-5 команд Евро-2024 по ожидаемым голам
Микаутадзе повторил рекорд Понедельника
Суперкомпьютер обновил прогноз на Евро-2024
Евро-2024 — четвёртый крупный турнир по автоголам
Хвича радуется футболке Роналду. Видео