Кошта установил два вратарских рекорда на Евро
Диогу Кошта выдал невероятный перформанс в матче со Словенией (0:0 (3:0 пен.)). 24-летний вратарь установил два рекорда в чемпионате Европы.
Стена
Кошта — первый вратарь в истории Евро, который отбил три удара в послематчевой серии пенальти. Более того, Диогу — единственный голкипер на ЧЕ, который не пропустил ни одного мяча в серии 11-метровых.
Диогу Кошта установил два вратарских рекорда на Евро
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