Какой же мощный резерв у «Зенита»! Забили двумя составами пять голов. Видео

«Зенит» уже второй год подряд проводит международный летний турнир в Петербурге. В этот раз география расширилась до Аргентины. Плюс «Црвена Звезда» и «Сочи». Матч открытия прошёл как раз с командой Роберто Морено. Лето, приятная погода, «Газпром Арена». Хоть это и была середина рабочего дня, стадион собрал более шести тысяч болельщиков. И вряд ли эти люди остались разочарованными. Особенно первым таймом.

Семак сразу решил попробовать почти всех новичков. В заявку не попал только голкипер Латышонок. Он готовится к следующей встрече с «Тальересом». Зато Горшков, Волков и Глушенков — в старте.

Морено тоже много экспериментирует. Клуб вынужден расстаться со многими легионерами, но те, кто остался, всё ещё очень важны — Марсело и Гуарирапа по-прежнему определяют игру команды.

Матч начался в спокойном темпе. Действующие чемпионы выбрали схему 4-3-3 с Дугласом в центре обороны, мощной полузащитой с Венделом, Клаудиньо и Барриосом, а Глушенков играл правого инсайда. Но больше всех из новичков в первом тайме выделялся Горшков. Словно парень уже несколько лет в Петербурге: участвовал во многих атаках, не делал бездумных навесов и уже казался интегрированным в систему. Через Волкова же мяч почти не ходил. Глушенков открывался в разные зоны, был активен, но его тоже нечасто включали в игру.

Однако самым крутым в первом тайме у «Зенита» оказался Мостовой. Он сделал первый гол: с фланга вошёл в штрафную, обыграл двоих и ударил в дальний. Мяч попал в штангу, а от неё точно на ногу Кассьерре — возможно, самый простой гол в жизни нападающего.

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Через несколько минут сочинцы уже доставали второй. Вновь при участии этих двоих.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, на этом всё закончится. Но команда Морено, как оказалось, не разучилась возвращаться в матчи. В прошлом сезоне она делала это в концовках, а в этот раз решила уже в первом тайме. Особенно красивым получился второй мяч, когда Заика сам подбежал к штрафной и ударил за спину Одоевскому.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» перед перерывом захотел сохранить за собой преимущество. И в этот раз забил Мостовой, откликнувшись на передачу Клаудиньо.

В перерыве Семак поменял весь состав, и начало второго тайма напоминало старт первого. Пока все расставились, разбежались — уже 60-я минута. И там — гол Ерохина. В общем-то, вышедшие на замену игроки смотрелись не хуже потенциальной основы, которая играла в первом тайме. Сутормин пролетел по правому флангу и выдал на Ерохина, который бахнул под перекладину. Начал отрабатывать новый контракт, который подписал не так давно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А завершил голевую бесконечность Густаво Мантуан, забив гол после второй результативной передачи Сутормина.

«Сочи» после перерыва был уже не так активен, так что Кержаков остался, по сути, без работы.

Следующий матч «Зенит» проведёт 5 июля с «Тальересом». Но уже понятно, что именно петербуржцы — главный фаворит на Летний кубок РПЛ.