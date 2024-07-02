Топ-матчи среды: Братский кубок в Москве, Копа Америка и Уимблдон

За чем следить 3 июля: Бразилия — Колумбия, Коста-Рика — Парагвай, «Динамо» — «Партизан» и теннисное дерби Карацев — Хачанов!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 июля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: Коста-Рика — Парагвай, Кубок Америки — 2024, группа D. 3-й тур

Интрига: Коста-Рика совершит чудо?

Коста-Рика смогла удержать ничью с Бразилией (0:0) в 1-м туре Копы. Это оставляет команде надежды на плей-офф. В 3-м туре необходимо побеждать потерявший шансы на четвертьфинал Парагвай. И ждать поражения Бразилии в матче с Колумбией. Причём костариканцам необходимо выигрывать крупно, а бразильцам — уступить с большой разницей. Тогда при равенстве очков (у Коста-Рики и Бразилии будет по четыре) выше будет сборная с лучшим плюс-минусом голов. У Коста-Рики — «-3», у Бразилии — «+3».

⚽️ 4:00: Бразилия — Колумбия, Кубок Америки — 2024, группа D. 3-й тур

Интрига: кто займёт первое место в группе?

Бразилия на старте Кубка Америки потеряла очки с Коста-Рикой (0:0), но затем разобралась с Парагваем (4:1). Теперь команда Доривала Жуниора встречается с Колумбией, занимающей первое место в группе D. Бразилии необходимо побеждать, чтобы финишировать лидером. А Колумбию устроит даже ничья. В случае крупного поражения бразильцев и крупной победы Коста-Рики над Парагваем есть вероятность, что «пентакампеоны» даже не выйдут в плей-офф. Так что для них игра с Колумбией — ключевая.

🎾 13:00*: Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 21), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет российское дерби?

В первом же круге Уимблдона-2024 состоится российское дерби — Аслан Карацев поспорит с Кареном Хачановым за место в следующем раунде. Этот матч не состоялся во вторник из-за нескольких перерывов на дождь. Теннисисты в рамках ATP-тура встречались четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Хачанова. Он победил в Санкт-Петербурге-2020, Торонто-2021 и Галле-2022, а Аслан первенствовал на Кубке Кремля — 2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Кристофер Юбэнкс.

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Партизан», Братский кубок, 1-й тур

Интрига: как закончится первый большой матч «Динамо» в межсезонье?

«Динамо» начинает предсезонный Братский кубок. В нём также примут участие ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК. В первом матче бело-голубые встретятся с «Партизаном». Отличный соперник для подготовки к сезону. Плюс болельщики «Динамо» могут впервые увидеть в деле новичка — голкипера Андрея Лунёва.

Эпоха Антона Шунина в «Динамо» завершилась: Антон Шунин прокомментировал уход из московского «Динамо»

🏀 21:00: Доминиканская Республика — Греция, ОИ-2024, квалификация, 1-й тур

Интрига: Яннис Адетокунбо не испортит картину грекам?

В славном городе Пирей, который находится в Греции, пройдёт один из четырёх квалификационных турниров на Олимпийские игры в Париже. В группе «Б» сыграют между собой хозяева – Греция и Доминиканская Республика. Греки под руководством Вассилиса Спанулиса имеют отличный состав. Помимо Янниса Адетокунбо, в нём присутствуют Ник Калатес, Томас Уолкап и Константинос Митоглу – одни из ведущих игроков клубов Евролиги. В свою очередь, у Доминиканской Республики не сыграет главная звезда команды Карл-Энтони Таунс, коллектив за собой поведёт Крис Дуарте из «Сакраменто Кингз». Сумеет ли островное государство навязать борьбу одному из лидеров отбора на Олимпиаду?