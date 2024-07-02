Криштиану Роналду уходит от реальности. Она против

Сборная Португалии сейчас вызывает странное ощущение. Продвинулась в плей-офф, но послевкусие осталось горькое. Само собой, португальцы смотрелись получше, однако этого мало. 0 голов за 120 минут – как-то несолидно с таким соперником, как Словения. И символом этой беззубости стал Криштиану Роналду.

Многие запомнят его неудачный пенальти, но дело в другом. Проблема в том, как он проводил весь матч (да и весь турнир). Роналду, как всегда, при обороне выключался из игры. И долгое время это была вполне допустимая жертва. Нападающий всё компенсировал игрой в атаке – просто делал результат.

Теперь — не делает.

Криштиану Роналду Фото: Gokhan Balci/Anadolu via Getty Images

В 39 лет уже особо не продемонстрируешь те рывки, которые получались раньше. В результате ты не успеваешь дотянуться до мяча. И даже в тех эпизодах, когда Роналду цеплялся, всё равно упускал возможность отличиться. Хотя команда упорно играла на своего лидера. За четыре матча у него 0 голов и один ассист. Это мало для любого нападающего, а для Роналду – вдвойне. Он не из тех, кто вкладывается в прессинг или уходит в глубину для создания моментов партнёрам.

Отдельная беда – штрафные Роналду. Он с них никогда не забивал на чемпионатах Европы, хотя это уже шестой его турнир. 34 удара – 0 голов. В матче со Словенией нападающий бил с такой позиции, что было больше похоже на отчаяние. Каковы шансы отличиться отсюда? Тем более если вратарь знает, что у мяча Роналду, который будет бить по воротам. Без шансов подловить голкипера на том, что он заранее пошёл перехватывать навес.

Удар Роналду со штрафного Фото: Скриншот трансляции

Эти промахи явно бьют по самому Роналду, который просел эмоционально. С каждым новым упущенным моментом португалец кричал в воздух, злился на себя и даже заплакал по ходу матча из-за нереализованного пенальти. Было видно, что Криштиану нервничает. Это мешало команде, которая была вынуждена поддерживать партнёра. Обычно наоборот – капитан заряжает уверенностью остальных.

Где-то на всё это смотрит бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш со своим «а я ведь говорил».

Криштиану Роналду Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Если учитывать именно игру в футбол и шансы на победу, то Роналду имеет смысл отодвинуть не только от штрафных, но и от основы. Вместо этого ему дают отыграть 120 минут в таком возрасте. И выглядит это грустно. Футболист, который сделал себя сам, не хочет мириться с тем, что уже не тот. Только вот реальность его всё равно настигает. И, судя по слезам, Роналду начинает догадываться, какова ситуация на самом деле.

Одно дело, когда ты кладёшь мячи пачками в чемпионате Саудовской Аравии и в отборе Евро делаешь дубли в матчах с Люксембургом и Лихтенштейном. Другое дело — топ-уровень, который убежал вперёд, а ты мог и не заметить.