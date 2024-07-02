Такие Нидерланды могут и Евро выиграть! Осталось решить главную проблему

Второй разгром в плей-офф Евро-2024! Сборная Нидерландов переиграла Румынию и теперь встретится в четвертьфинале с победителем пары Австрия – Турция. Впрочем, для голландцев игра сложилась не так просто, как кажется по результату.

Команда Эдуарда Йордэнеску на удивление бодро начала матч. Румыны не собирались играть вторым номером, а ввязались в борьбу за инициативу. И поначалу выигрывали её. «Жёлтые» очень агрессивно прессинговали соперника, а Нидерланды рискованно катали мяч на своей половине поля под таким давлением. В дебюте встречи едва не доигрался молодой голкипер Барт Вербрюгген. В общем, в первые 10-15 минут плей-офф команда Рональда Кумана чувствовала себя некомфортно.

Румыния – Нидерланды – 0:3 Фото: Getty Images

Но потом всё встало на свои места – фаворит стал доминировать. Румыны, рванув «как на пятьсот», задохнулись. Нидерланды выдали мощный отрезок, заработав серию угловых. Впрочем, к 20-й минуте, когда голландцы открыли счёт, команды по статистике были ещё на равных по количеству точных передач на чужой трети. Гол команды Кумана создало прекрасное открывание Хави Симонса между линий. Он получил своевременную передачу из глубины и перевёл мяч налево на Коди Гакпо. Форвард «Ливерпуля» сделал то, что хорошо умеет. Сместился в центр под удар с правой. Неудачно в этом эпизоде действовали правый защитник румын Андрей Рациу (обладатель синих волос отнюдь не идеал надёжности в собственной штрафной при всей его активности), проигравший эпизод один в один, и голкипер Флорин Ницэ. Он пропустил в ближний угол.

При счёте 1:0 Нидерланды продолжали давить и зарабатывать стандарты – 10 угловых до перерыва. Румыны, помимо всего прочего, уступали в единоборствах. Более того, потеряли из-за травмы левого защитника Василе Могоса, который, в свою очередь, дебютировал на Евро-2024 – подменял дисквалифицированного Никусора Банку. Интересно, что и у голландцев на правом фланге атаки вышел ранее не игравший на чемпионате Европы вингер Стивен Бергвейн. Возможно, как раз с расчётом использовать слабое звено в обороне противника. Хотя при владении голландцы оставляли тройку сзади, правый защитник Дензел Думфрис поднимался высоко, а Бергвейн смещался в центр и помогал как нападающий Мемфису Депаю.

В конце первого тайма Нидерланды могли во многом сделать эту игру, реализуй убойный момент Симонс. Богдан Раковицан, едва выйдя на поле вместо Могоса, запаниковал под прессингом и подарил мяч голландцам в собственной штрафной. К счастью для румын, Хави запутался в собственных ногах и убойный шанс упустил.

Румыния – Нидерланды – 0:3 Фото: Getty Images

После перерыва нидерландцы так же владели мячом и территорией. Если румыны раскрывались, то получали проблемы, поскольку не контролировали быстрые ответные атаки команды Кумана. У этих сборных разный потенциал с точки зрения скоростей. Тейани Рейндерс совершил потрясающий проход по центру через полполя – попал в руку всё тому же Раковицану. Но пенальти не было, так как защитник успел её прижать к телу. Потом Думфрис выпрашивал пенальти – судья не поверил. Наконец-то стали приносить результат и многочисленные угловые Нидерландов. Вирджил ван Дейк пробил головой в штангу, а Гакпо забил на исходе часа матча. Вот только его гол справедливо отменили из-за офсайда.

Сборная Нидерландов создавала момент за моментом. Однако столько не реализовывала, что рано или поздно должно было сработать известное футбольное правило. «Забьют тебе!» – вероятно, всплыло в голове у Кумана, когда свежий Йоей Верман не забил с нескольких метров. Однако румыны даже шанса не получили! Когда нидерландцы положили второй мяч на 83-й минуте, счёт по ударам во втором тайме был 1:14 (в створ – 0:3).

Гол сборной Нидерландов получился курьёзным. После аута Раду Дрэгушин не доработал в единоборстве с Гакпо, думая, что мяч выйдет за пределы поля, и остальные защитники румын на какую-то долю секунды тоже потеряли концентрацию. Главный герой этого матча протолкнул мяч на Дониэлла Малена, которого не закрыл Раковицан, и тот поразил фактически пустые ворота.

В результате Нидерланды одержали одну из самых убедительных побед в 1/8 финала, если забыть о первых 10 минутах игры. С таким футболом команда Кумана может помечтать о чём-нибудь великом. Но одно нидерландцам точно нужно улучшать – реализацию голевых моментов. Хотя и при нетипичной для них щедрости они забили три и крупно победили. В компенсированное время после стандарта румын Мален улетел в контратаку оформлять дубль. И оформил его.