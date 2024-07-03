Актуальная сетка плей-офф Евро-2024. Известны все четвертьфиналисты!

Первая стадия плей-офф Евро – всё. Во вторник, 2 июля, сыграли последние два матча 1/8 финала. Получилось ярко!

В первой игре Нидерланды встречались с сенсационной Румынией. Никто не ждал, что именно румыны займут первое место в группе с Бельгией, Словакией и Украиной. При этом и Бельгия, и Словакия свои матчи в 1/8 финала уже сыграли – и проиграли. Последний представитель группы E в Германии тоже не задержался. Нидерланды были сильнее румын во всём, однако после первого тайма, да что там — после 80-й минуты вели с разницей всего в один мяч. Но в итоге – разгром, при этом разгром абсолютно заслуженный.

Второй матч дня ожидался более равным. Там Турция играла с Австрией. Команда Ральфа Рангника влюбила в себя многих болельщиков на групповом этапе (свою группу, кстати, она выиграла), поэтому именно Австрия считалась пусть небольшим, но фаворитом. Однако началось всё с гола Турции. И с какого! На первой же минуте после углового! Турция вошла в историю, забив самый быстрый гол в истории плей-офф. До перерыва счёт не поменялся, а во втором тайме началась жара. Сначала Турция забила (снова с углового), потом один мяч австрийцы отыграли. Дальше – постоянное давление, несколько невероятных моментов, но турки удержали победный счёт. И вышли в четвертьфинал.

На этом мы окончательно попрощались с матчами 1/8 финала. А заодно со сборными Дании, Италии, Словакии, Грузии, Бельгии, Словении, Румынии и Австрии.

Кто с кем сыграет в 1/4 финала Евро?

Про то, что сетки получились не совсем равномерные, не говорил только ленивый. Но это вовсе не плохо! Уже в пятницу, 5 июля, мы увидим два топ-матча, каждый из которых достоин финала: Германия – Испания и Португалия – Франция.

Сетка Евро-2024

На четвертьфиналы выделено всего два дня: пятница и суббота. Так что к концу недели мы узнаем обе пары полуфиналистов. Как думаете, кто пройдёт в четвёрку сильнейших?