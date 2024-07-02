Вау-рекорд Турции! Таких быстрых голов в плей-офф Евро ещё не было

Старт плей-офф Евро-2024 многих разочаровал: мало зрелища, топ-сборные заставляют скучать. Но на финише 1/8 финала в дело включилась сборная Турции. А с ней на этом турнире весело всегда.

Матч с Австрией (которую, кстати, считали явным фаворитом) начался, турки быстро заработали угловой. А дальше история: подача Арды Гюлера, мяч неожиданно прилетел в Стефана Поша и заметался по вратарской. Вратарю Патрику Пенцу пришлось инстинктивно отбивать с ленточки, а на добивании первым оказался Мерих Демирал. На таймере была 57-я секунда.

Момент с голом Мериха Демирала Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

На Евро уже установлено полно рекордов, и это ещё один. Теперь именно Демирал — автор самого быстрого гола в плей-офф чемпионатов Европы. Здесь важно именно уточнение про плей-офф. Не забываем, что албанец Недим Байрами на групповом этапе забил Италии на 23-й секунде — это самый быстрый гол в истории Евро в целом.

Чей рекорд побил Демирал?

Самого Роберта Левандовского. Причём побил уверенно — выиграл почти минуту. Вот так выглядит список авторов самых быстрых голов в плей-офф Евро:

Мерих Демирал (Турция) — 57 секунд, против Австрии в 1/8 финала Евро-2024; Роберт Левандовски (Польша) — 1 минута 40 секунд, против Португалии в 1/4 финала Евро-2016; Люк Шоу (Англия) — 1 минута 56 секунд, против Италии в финале Евро-2020; Роберт Брэйди (Ирландия) — 2 минуты, против Франции в 1/8 финала Евро-2016; Алан Ширер (Англия) — 2 минуты 14 секунд, против Германии в полуфинале Евро-1996.

Элитная компания! Кстати, мини-наблюдение: англичане очень любят быстрые голы. Если что, на шестом месте Майкл Оуэн, который забил Португалии в четвертьфинале Евро-2004, когда на таймере было 2:25.

А что за футболист вообще установил рекорд?

Если следите за европейским футболом, то точно знаете Демирала. Мерих — турок и родился в Турции, но большую карьеру начинал в Португалии. А по-настоящему известен стал в 2019 году, когда сверкнул в «Сассуоло». Как обычно бывает в Серии А в таких случаях, последовал трансфер в «Ювентус». € 19,5 млн — не вау, но приличная сумма, тем более по итальянским меркам.

И в составе туринцев у Демирала не пошло. Игрок, который раньше вообще не ломался, стал коллекционировать травмы. Причём начал с самой жёсткой — разрыва «крестов». После восстановления, на которое ушли стандартные полгода, Мериха преследовали мышечные повреждения. Как следствие, всего шесть матчей в Серии А в первом сезоне за «Юве» и 15 — во втором.

В «Ювентусе» Демирал так и не стал звездой Фото: Lars Baron/Getty Images

А дальше — спасительная аренда. Демирала не побоялась взять «Аталанта», в которой царил и продолжает царить требовательный Джан Пьеро Гасперини. Но Мерих выдержал на отлично: 28 матчей в чемпионате и ещё 12 — в еврокубках. «Аталанта» поспешила выкупить талантливого турка, а «Юве», который продолжал развлекаться с самоидентификацией, не стал усложнять жизнь и согласился на чек в € 21 млн.

К слову, к тому моменту Демирал уже был основным в сборной Турции. Правда, поездка на Евро-2020 прошла неудачно. Турки проиграли все матчи в группе и вылетели, даже не воспользовавшись удобной опцией выхода в плей-офф с третьего места. А на чемпионат мира 2022 года сборная попросту не вышла.

Второй сезон в «Аталанте» Демирал отметил привычной планкой: 28 матчей в Серии А. Но затем попал под денежную волну из Саудовской Аравии. Защитника урвал «Аль-Ахли», а клуб из Бергамо получил € 16,6 млн. Демиралом также интересовался «Интер», но соперничать с условиями на Ближнем Востоке даже такому топ-клубу было нереально.

Мерих Демирал после перехода в «Аль-Ахли» Фото: ФК «Аль-Ахли»

Демирал продолжает играть за «Аль-Ахли» (20 матчей в саудовской лиге), где вместе с ним развлекаются такие люди, как Роберто Фирмино, Рияд Марез и Эдуард Менди. Несмотря на состав этой банды, для большинства болельщиков Мерих уже не на виду. Хотя, во-первых, тренерский штаб сборной это не смущает, а во-вторых, периодически появляются новости об интересе из Европы (зимой, например, над трансфером работал «Милан»).

Ладно, ещё в-третьих. Демирал отлично о себе напомнил и попал в историю Евро.