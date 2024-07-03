Сказка Рангника закончилась быстрее, чем многие предполагали. А румыны не смогли ничего противопоставить Нидерландам.

Минус две сборные-сенсации и сейв турнира от турка. Что творится на чемпионате Европы

1/8 финала Евро-2024 — всё! Последний игровой день этой стадии плей-офф получился зажигательным. Рассказываем о нём в традиционном дайджесте.

Нидерланды выщелкнули команду-сенсацию с Евро

Непонятно было, чего ждать от Румынии. С одной стороны, один из самых дешёвых составов на Евро и статус явного аутсайдера. С другой — уверенный проход квалификации и сенсационное первое место в группе. Но матч с Нидерландами всё расставил по местам. Нет, конечно, заслуг румын никто не отменяет. Просто у фаворитов в плей-офф сказывается преимущество в ресурсе.

Вообще, счёт в этом матче мог быть гораздо крупнее. Просто нидерландцы феерически терялись в очевидных голевых ситуациях. Однако это касается не всех. Коди Гакпо, например, шикарно разобрался на углу штрафной и вонзил в ближний угол уже на 20-й минуте.

Коди Гакпо после гола в ворота Румынии Фото: Clive Mason/Getty Images

Остальных голов пришлось ждать до последних минут. В целом интрига умерла на 83-й, когда снова Гакпо создал момент, а Дониэлл Мален воспользовался любезным ассистом на пустые ворота. На 90+3-й же минуте Мален оформил дубль, убежав от бросивших защищаться румын. 3:0.

Теперь Нидерландам играть в четвертьфинале с Турцией. Да-да, не с Австрией, которую многие ждали. Но об этом дальше.

Австрия и Турция выдали лучший матч 1/8 финала

И это если брать всю игру в целом, а не какие-то её части. Во-первых, началось всё с рекордного гола Турции. Мерих Демирал умудрился забить уже на 57-й секунде!

А после жара продолжилась. Австрийцы бросились отыгрываться через фирменные атаки, турки интересно контратаковали. Высочайший темп все 90 минут, мощное давление, однако при этом никакой грубости. Португальский судья Артур Соареш Диаш показал всего четыре жёлтые.

На 59-й минуте дела у австрийцев стали совсем плохи. Хотя претензии у них могут быть только к себе. Как можно пропустить дважды с угловых в одном матче? Оказывается, это не просто возможно, но ещё и забить их может один и тот же человек. Да, это дубль Демирала!

Момент со вторым голом Мериха Демирала Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Австрийцы свой вклад в интригу всё же сделали — Михаэль Грегорич отыграл один мяч уже на 66-й минуте. Оставшаяся часть матча — всё тот же огонь. Но голов больше не случилось. Зато мы увидели космический сейв Мерта Гюнока в самой концовке! Турецкий вратарь умудрился среагировать на удар головой в противоход с близкого расстояния. Учитывая важность, этот сейв вполне может оказаться лучшим на всём Евро.

А о прогнозах на четвертьфинал теперь даже страшно думать. Пара Нидерландов с Турцией кажется не более предсказуемой, чем с Австрией.