Лучший матч 1/8 финала Евро! Игрок из Саудовской Аравии разорвал плей-офф

Сборная Турции – последний четвертьфиналист Евро-2024. Команда Винченцо Монтеллы победила австрийцев в очень эмоциональной, драматичной игре. В следующем раунде турки сразятся с Нидерландами.

Игра началась так, словно шла уже 90-я минута и обеим командам требовалось забивать, чтобы спастись. Сумасшедший футбол! Однако как минимум от Турции этого и ждали. В результате состоялся самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов Европы. Правда, очень курьёзный. После подачи углового австриец Кристоф Баумгартнер, пытаясь вынести мяч, попал в своего партнёра Стефана Поша. Мяч полетел в ворота – голкипер Патрик Пенц отбил на Мериха Демирала. Так защитник саудовского «Аль-Ахли» стал автором гола уже на 57-й секунде.

Футболисты сборной Турции Фото: Joosep Martinson — UEFA/UEFA via Getty Images

Австрийцы попытались ответить фирменным рангниковским давлением. Они тоже создали первый голевой момент после углового и также едва не забили курьёзный гол. Турок удивила нестандартная подача – низом, вдоль ворот. Мяч поскакал по вратарской голкипера Мерта Гюнока, но в сетку не нырнул. Некоторое время туркам просто пришлось терпеть в позиционной обороне. Защитникам помогал капитан-опорник Каан Айхан, игравший пятым сзади. Благодаря этому решению команда Монтеллы не допускала разрывов в своей объективно наименее сильной линии.

Потом сборная Турции сумела более-менее успокоить игру. Чувствующие себя в Германии как дома турки проводили опасные контрвыпады, прежде всего за счёт быстроногого Барыша Йылмаза (он действовал на позиции правого вингера) и исполнявшего роль «ложной девятки» Арды Гюлера. Юная звезда из «Реала» однажды едва не забил ударом с центра поля, кроме того, опасно подавал угловые в отсутствие дисквалифицированного Чалханоглу. Демирал на кураже был близок к дублю после ещё одного стандарта, но чуть-чуть не попал.

Команда Ральфа Рангника не впечатляла на мяче. Лезла вперёд через центр, а там всё было закрыто на пять замков. В первом тайме сборная Австрии 10 раз встретилась с мячом в штрафной турок, нанесла только два удара из штрафной и ни разу не попала в створ. Вообще, до перерыва соперники ограничились одним ударом в створ на двоих, ставшим голом команды Монтеллы. Удивительная статистика для игры с таким стартом.

В перерыве Рангник сделал двойную замену, добавив в линию атаки нападающего «Фрайбурга» Грегорича, который в мартовской товарищеской встрече Австрии и Турции (6:1) оформил хет-трик. Австрийцы увеличили давление на оборону турок. Стали создавать голевые моменты. На первых минутах второго тайма капитан сборной Австрии Арнаутович выскакивал один на один с Гюноком, но голкипер «Бешикташа» совершил чудесный сейв. В этот отрезок матча без удачи или вратарского волшебства команде Монтеллы было бы не удержаться на ногах.

Однако сборная Турции снова выдержала давление австрийцев – и забила второй! И кто это сделал? Демирал. Голы из Саудовской Аравии прилетели на Евро с задержкой в один день. Поклонники Криштиану Роналду надеялись, что игрока «Аль-Насра» прорвёт в плей-офф, а героем стал представитель «Аль-Ахли». На исходе часа матча Демирал ещё раз выиграл воздух после подачи углового и неотразимо пробил головой.

Впрочем, это был ещё не нокаут для сборной Австрии. Вернуться в игру через семь минут команде Рангника также помог стандарт. Турки с австрийцами, словно сговорившись, забивали только с угловых. Гол Грегоричу (вот уж действительно форвард-кошмар для Турции!) принёс простой, классический розыгрыш с подачей и скидкой на дальнюю штангу. Странно, что защищающиеся оказались к этому не готовы и потеряли нападающего соперника.

В оставшееся время игра превратилась в сплошную позиционную атаку сборной Австрии. Чувствовалось, что у турок иссякает энергия. За четверть часа до конца основного времени Монтелла убрал своих молодых звёзд – Гюлера и Йылдыза из «Ювентуса», который запомнился меньше. Хавбек «Реала» по статистике сделал два паса под удар, совершил две обводки и однажды неточно пробил.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024 Фото: Getty Images

Последний шанс в основное время сборная Австрии упустила после одного из множества своих кроссов (только правый защитник Пош отдал шесть передач под удар), когда Гюнок совершил редкую ошибку – на выходе. Баумгартнер бил головой в пустые ворота, но под давлением выдавшего, возможно, лучший матч в карьере Демирала, поэтому не попал. А на пятой компенсированной минуте и сам Гюнок сделал суперсейв после того, как невезучий Баумгартнер ещё раз бил головой. Невероятно, как голкипер парировал мяч, летевший в ворота с отскоком от земли. Команда Рангника нанесла в итоге 21 удар против всего лишь шести у турок (в створ – 5:3), но тем не менее вылетает с Евро-2024.