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Евро-2024, какие футболисты пропустят матчи 1/4 финала из-за дисквалификации: Рабьо, Гехи, Кёкчу, Юксек, Англия, Франция

Кто пропустит 1/4 финала Евро из-за перебора жёлтых? Хуже всего будет Англии и Франции
Никита Паглазов
Кто пропустит 1/4 финала ЧЕ из-за перебора жёлтых
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У большинства команд лидеры рискуют словить дисквалификацию перед полуфиналами.

Чемпионат Европы приближается к важнейшим матчам. Впереди — уже четвертьфиналы. Как же быстро летит время! До 1/4 финала добрались восемь сильнейших команд: Испания, Германия, Франция, Португалия, Англия, Швейцария, Нидерланды и Турция. Но не все футболисты помогут своим сборным в следующем матче. Кто пропустит 1/4 финала из-за дисквалификаций? Смотрим.

Испания — Германия

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К счастью для Луиса де ла Фуэнте и Юлиана Нагельсмана, в четвертьфинале они смогут рассчитывать на всех футболистов. Ни один из игроков не получил дисквалификацию после первого раунда плей-офф.

Футболисты сборной Германии

Футболисты сборной Германии

Фото: Huseyin Yavuz/ dia images via Getty Images

Важный момент из регламента УЕФА: карточки «сгорают» только на стадии 1/2 финала. Так что футболистам, находящимся под угрозой дисквалификации, стоит избежать предупреждения и тем более удаления в четвертьфинале.

А у кого есть по одной жёлтой? У Германии «подвисли» Антонио Рюдигер, Максимилиан Миттельштедт и Роберт Андрих. У Испании — Робен Ле Норман, Даниэль Карвахаль, Даниэль Вивиан и Альваро Мората.

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Португалия — Франция

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если у португальцев проблем с дисквалификациями нет, то у Франции выбыл один футболист. Полузащитник Адриен Рабьо получил жёлтую карточку в матче 1/8 финала с Бельгией. Она стала для него второй на Евро-2024: ранее его предупредили во встрече 3-го тура группового этапа с Польшей. Так что матч с Португалией Рабьо пропустит.

Адриен Рабьо

Адриен Рабьо

Фото: Offside/Offside via Getty Images

Под риском пропуска полуфинала из-за перебора карточек находятся многие футболисты. У Португалии это Франсишку Консейсау, Жоау Пальинья, Педру Нету, Рубен Невеш, Жоау Канселу и даже Криштиану Роналду. У Франции — Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Орельен Тчуамени.

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Англия — Швейцария

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Швейцария выйдет на матч с Англией в максимально сильном составе. Мурат Якин получит полноценный выбор из футболистов. А вот у англичан встречу пропустит важный игрок. Защитник Марк Гехи получил жёлтую карточку уже на третьей минуте матча со Словакией. Она стала для 23-летнего футболиста второй на турнире. Ранее Гехи предупредили в игре 3-го тура группового этапа со Словенией. В общем, четвертьфинал Марку придётся пропустить.

Марк Гехи

Марк Гехи

Фото: Visionhaus via Getty Images

Кому нельзя получать жёлтые карточки в предстоящем матче? Иначе эти футболисты рискуют пропустить потенциальный полуфинал. У Англии это Киран Триппьер, Кобби Майну, Конор Галлахер, Джуд Беллингем и Фил Фоден. У Швейцарии — Рикардо Родригес, Венсан Сьерро, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Дан Ндой.

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Нидерланды — Турция

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Нидерландов подходит к четвертьфиналу без потерь. А вот Турция, героически обыгравшая в 1/8 финала Австрию, недосчитается сразу двух игроков. Вторые жёлтые на турнире получили Оркун Кёкчю, когда игравший за юношеские команды Нидерландов, и Исмаиль Юксек. Они не сыграют с нидерландцами.

Турция — Австрия

Турция — Австрия

Фото: Dan Mullan/Getty Images

А кто рискует не сыграть в 1/2 финала, если его команда выйдет в эту стадию? У Нидерландов это Йоей Верман, Йерди Схаутен, Дензел Думфрис, Дониэлл Мален. У Турции — Зеки Челик, Кенан Йылдыз, Мерт Гюнок, Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Салих Озджан, Арда Гюлер.

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