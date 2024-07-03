Чей вылет в 1/8 финала Евро-2024 — самое большое разочарование?

Завершился первый раунд плей-офф чемпионата Европы. Восемь команд продолжают борьбу за трофей в четвертьфинале, а восемь неудачников отправляются домой. Вылет некоторых сборных с Евро-2024 по-настоящему разочаровал, ведь мы симпатизировали им или их звёздам.
Чьё поражение в 1/8 финала вас особенно расстроило? Какой яркой команды будет не хватать Евро-2024? Участвуйте в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях.
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Сборная Австрии
Уже в 1/8 финала закончил свой путь на Евро-2024 и победитель группы с Францией, Нидерландами и Польшей. Сборная Австрии во главе с бывшим руководителем «Локомотива» по спорту и развитию Ральфом Рангником не сумела справиться с яркой и эмоциональной Турцией. Разве мог даже такой опытный стратег и тактик предположить, что в защитника Мериха Демирала из чемпионата Саудовской Аравии вселится лучший бомбардир саудовской лиги Криштиану Роналду? И что вместе с Демиралом матч всей жизни выдаст турецкий вратарь Мерт Гюнок. Турки заслужили победу хорошей организацией и мощной силой духа, а австрийцы едут домой.
Сборная Словакии
О сборной Словакии много говорили на этом турнире. Сначала после победы над Бельгией — главной сенсации 1-го тура Евро-2024. Затем после ничьей с Румынией, которую бóльшая часть болельщиков и специалистов сочла договорной. Хотя 70 минут тот матч точно напоминал настоящую рубку. В итоге команда Франческо Кальцоны вышла из уникальной группы, в который все четыре сборные набрали по четыре очка. А в плей-офф словакам совсем чуть-чуть не хватило для победы над Англией. Ведя со счётом 1:0, они пропустили на 90+5-й минуте, а в дополнительное время — ещё раз. Так вылетать никому не пожелаешь.
Сборная Италии
Чемпионат Европы остался без действующего обладателя трофея. Команда Лучано Спаллетти не смогла повторить то, что сделала тремя годами ранее с Роберто Манчини. В общем-то, всё шло к тому, что итальянцы не защитят свой титул. «Скуадра адзурра» со скрипом вылезла из группы с Испанией, Хорватией и Албанией. Но в 1/8 финала со Швейцарией сборная Италии была совсем уж беспомощной. Не вытащил даже Джанлуиджи Доннарумма, наверное, единственный игрок команды, который не заслужил критики за выступление на турнире.
Сборная Бельгии
Бельгия в своих «лучших» традициях. До Евро-2024 сборная не потерпела ни одного поражения под руководством Доменико Тедеско и считалась скрытым фаворитом турнира. Но на самом чемпионате Европы у бельгийцев всего одна победа, одна ничья и два проигрыша. В первом же туре они уступили Словакии, а в итоге только по дополнительным показателям вышли из группы, где были ещё Румыния и Украина. В плей-офф сборной Бельгии не повезло попасть на Францию. Поклонники Кевина Де Брёйне прощаются с одним из самых ярких плеймейкеров Евро-2024. Большой привет Ромелу Лукаку!
Сборная Грузии
Сборная Грузии доказала на Евро-2024, что можно быть яркой командой, даже играя от обороны. Достойно выглядела на групповом этапе на фоне Турции, Чехии и Португалии. Подарила турниру чудо-вратаря Георгия Мамардашвили и лучшего бомбардира в лице Жоржа Микаутадзе. Попав в 1/8 финала на, возможно, главного претендента на титул чемпионов Европы — Испанию, грузины выдали хороший первый тайм. Даже выигрывали по ходу встречи. Но команде Вилли Саньоня не хватило класса и энергии, потраченной в игре с португальцами. В итоге сборная Грузии потерпела крупное поражение — 1:4.
Сборная Дании
Датчане очень понравились на прошлом чемпионате Европы, где дошли до полуфинала и так проиграли Англии, что уходили с поля победителями. На Евро-2024 состоялось красивое возвращение Кристиана Эриксена, забившего уже в 1-м туре. Очевидно, многие симпатизировали сборной Дании из-за этого хавбека, не побоявшегося вернуться в футбол после ужасного случая на Евро-2020. На турнире в Германии датчане не феерили — вышли из группы с Англией, Словенией и Сербией за счёт трёх ничьих. Но с Германией поборолись и при доле везения могли пройти хозяев. Особенно жаль защитника Йоакима Андерсена, который за минуту забил гол, пережил его отмену из-за минимального офсайда и «привёз» пенальти.
Сборная Словении
Сборная Словении с экс-игроками РПЛ Якой Бийолом и Ваньей Дркушичем в центре обороны (один уже в Италии, другой — в Первой лиге) по-настоящему удивила на Евро-2024. Словенцы не проиграли ни разу в группе с Англией, Данией и Сербией. Более того, в 1/8 финала связали по рукам и ногам Криштиану Роналду, который не смог забить даже с пенальти (если не считать послематчевую серию). Реализуй Беньямин Шешко в концовке выход один на один, словенцы были бы в четвертьфинале. Но в серии пенальти главным героем стал португалец — голкипер Диогу Кошта, парировавший все три удара в исполнении игроков сборной Словении. Досадный вылет.
Сборная Румынии
Румыны провели запоминающийся Евро, несмотря на то что от них на этом турнире ничего не ждали. Главный хит от команды Йордэнеску — разгром Украины в 1-м туре со счётом 3:0. А в матче 3-го тура со словаками сборная Румынии сделала ничью, которая устраивала обе команды. В итоге румыны вышли с первого места из группы, где безусловным фаворитом считалась Бельгия. Тем не менее хорошая позиция в таблице не гарантировала им проходимого соперника в плей-офф. В 1/8 финала команда Йордэнеску попала под Нидерланды, которым сильно уступила в скоростях. Снова 3:0 — но в пользу противника.