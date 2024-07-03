Чей вылет в 1/8 финала Евро-2024 — самое большое разочарование?

Завершился первый раунд плей-офф чемпионата Европы. Восемь команд продолжают борьбу за трофей в четвертьфинале, а восемь неудачников отправляются домой. Вылет некоторых сборных с Евро-2024 по-настоящему разочаровал, ведь мы симпатизировали им или их звёздам.

Чьё поражение в 1/8 финала вас особенно расстроило? Какой яркой команды будет не хватать Евро-2024? Участвуйте в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях.

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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