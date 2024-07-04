Сколько платят тренерам сборных на Евро-2024. Саутгейт — настоящий парадокс!

Издание Finance Football собрало рейтинг зарплат тренеров сборных на чемпионате Европы — 2024. Так что занимаемся нашим любимым занятием — считаем чужие деньги! Все суммы указаны в год.

24. Вилли Саньоль — € 200 тыс.

Вилли Саньоль Фото: Getty Images

Сборная: Грузия

Место в рейтинге ФИФА: 74

Результат на Евро: выход из группы с третьего места и вылет в 1/8 финала от Испании

Тренер, который сотворил сенсацию на турнире в Германии, зарабатывает меньше всех своих коллег. Каха Каладзе говорил, что деньги никогда не были для Саньоля на первом месте. Француз подписал контракт с Федерацией футбола Грузии в 2021-м на два года, но после продлился ещё. И не зря: сначала он подарил грузинам историческое попадание на Евро, а потом и выход из группы. За такое ему уж точно положено повышение!

23. Эдуард Йордэнеску — € 240 тыс.

Эдуард Йордэнеску Фото: Getty Images

Сборная: Румыния

Место в рейтинге ФИФА: 47

Результат на Евро: выход из группы с первого места и вылет в 1/8 финала от Нидерландов

Йордэнеску получил назначение в январе 2022-го, и спустя год начался отбор на Евро. Получилось отлично: сборная Румынии ни разу не проиграла в квалификации и с первого места вышла в финальную часть. В Германии румыны снова стали первыми в группе, но на матче с Нидерландами (0:3) в 1/8 финала их европутешествие закончилось.

22. Иван Гашек — € 250 тыс.

Иван Гашек Фото: Getty Images

Сборная: Чехия

Место в рейтинге ФИФА: 34

Результат на Евро: четвёртое место в группе

Гашек был назначен на пост главного тренера минувшей зимой — до этого он уже работал в сборной в 2009 году, но довольно непродолжительный период. В этот раз с ним подписали контракт до 2025 года с возможностью продления при условии, что Чехия сможет квалифицироваться на ЧМ-2026. Если сборная продолжит в том же духе, что и на Евро, то отобраться на чемпионат мира будет непросто. Сам тренер охарактеризовал выступление своей команды в Германии так: «Это провал».

20-21. Матьяж Кек — € 300 тыс.

Матьяж Кек Фото: Getty Images

Сборная: Словения

Место в рейтинге ФИФА: 57

Результат на Евро: выход из группы с третьего места и вылет в 1/8 финала от Португалии

Словенец пришёл в сборную в 2018-м: попытался отобраться на Евро-2020 (мимо), на ЧМ-2022 (мимо), однако с третьей попытки вывести команду на крупный турнир всё же получилось. Сборная Словении провела хорошие матчи в группе и вполне заслуженно — впервые в истории — вышла в 1/8 финала. А там даже пободалась с Португалией (0:0, 0:3 пен.). Но ужасно провела серию пенальти и вылетела.

20-21. Марко Росси — € 300 тыс.

Марко Росси Фото: Getty Images

Сборная: Венгрия

Место в рейтинге ФИФА: 27

Результат на Евро: вылет с третьего места в группе

Итальянец работает с венгерской сборной с 2018 года, и первым его достижением стал выход на Евро-2020. С группой там не повезло: бороться с Францией, Германией и Португалией за выход было просто невозможно, хотя венгры цеплялись до последнего. Росси смог сделать так, чтобы его команда покинула турнир достойно: ничьи с французами и немцами позволили набрать два очка. В Катар сборная Венгрии не поехала, но отобрались на турнир в Германии, где им снова в группе попались немцы. В этот раз мадьяры набрали уже три очка и заняли третье место, однако, несмотря на это, не смогли пробиться дальше.

19. Франческо Кальцона — € 540 тыс.

Франческо Кальцона Фото: Getty Images

Сборная: Словакия

Место в рейтинге ФИФА: 45

Результат на Евро: выход из группы с третьего места и вылет в 1/8 финала от Англии

Работа в сборной Словакии стала для Кальцоны первым опытом на посту главного тренера — до этого он был помощником. Франческо получил назначение в 2022-м, после чего смог вывести команду на Евро. В федерации явно не жалеют о назначении — под его руководством команда во второй раз в истории вышла из группы. А в 1/8 финала выбивала Англию вплоть до 90+5-й минуты. Что было дальше, вы знаете и так: удар через себя Беллингема и второй гол от Кейна на старте дополнительного времени — 1:2 (д. вр.).

18. Стив Кларк — € 550 тыс.

Стив Кларк Фото: Getty Images

Сборная: Шотландия

Место в рейтинге ФИФА: 39

Результат на Евро: четвёртое место в группе

Кларк принял сборную Шотландии в 2019-м — с ним заключили контракт до конца квалификационного периода на ЧМ-2022. Он вывел команду на Евро-2020, но вот в Катар отобраться не вышло. Несмотря на это, с тренером продлили контракт до 2026 года. Шотландцы неплохо провели отбор (всего одно поражение — от Испании), пробились на турнир в Германию, однако дальше группового этапа им пройти не удалось.

17. Михал Пробеж — € 560 тыс.

Михал Пробеж Фото: Getty Images

Сборная: Польша

Место в рейтинге ФИФА: 26

Результат на Евро: четвёртое место в группе

Свой путь в сборной Польши Пробеж начал в 2022-м — его назначили тренером юношеской команды. Спустя год, когда из основной сборной уволили Фернанду Сантуша, поляк получил повышение. Под его руководством Польша в последний момент запрыгнула на Евро, но на самом турнире откровенно провалилась. Пробеж, впрочем, сказал, что это не повлияет на его работу в сборной.

16. Силвиньо — € 750 тыс.

Силвиньо Фото: Getty Images

Сборная: Албания

Место в рейтинге ФИФА: 66

Результат на Евро: четвёртое место в группе

Бразильца назначили в прошлом году, поставив перед ним задачу выйти на Евро. После того как у него получилось, Силвиньо торжественно вручили паспорт Албании — в качестве награды за достижение, которое для страны значило очень многое. Но на самом турнире у албанцев получилось не особо — одно очко и прощание с Германией с последнего места в группе.

15. Каспер Юльманн — € 1,15 млн

Каспер Юльманн Фото: Getty Images

Сборная: Дания

Место в рейтинге ФИФА: 21

Результат на Евро: выход из группы со второго места и вылет в 1/8 финала от Германии

Юльманн пришёл в сборную Дании в 2020-м и спустя год сотворил с командой сенсацию: датчане дошли до полуфинала Евро-2020, где уступили англичанам. На чемпионате мира в Катаре ему не удалось вывести команду из группы, а вот на ЧЕ в Германии — получилось. В 1/8 финала Дания попала на Германию и, несмотря на сопротивление, всё же оказалась слабее — 0:2.

13-14. Сергей Ребров — € 1,25 млн

Сергей Ребров Фото: Getty Images

Сборная: Украина

Место в рейтинге ФИФА: 24

Результат на Евро: четвёртое место в группе

Тренер пришёл в сборную Украины в 2023-м, заключив контракт на три года. Под руководством Реброва украинцы заняли третье место в квалификации Евро, а после в стыках обыграли Боснию и Герцеговину с Исландией. В Германии им «повезло» попасть в ту самую группу, где все сборные набрали одинаковое количество очков после трёх туров. Именно Украина по дополнительным показателям оказалась в итоге последней в группе и вылетела с турнира.

13-14. Луис де ла Фуэнте — € 1,25 млн

Луис де ла Фуэнте Фото: Getty Images

Сборная: Испания

Место в рейтинге ФИФА: 8

Результат на Евро: выход из группы с первого места и победа над Грузией в 1/8 финала

Луиса подняли в основную сборную из молодёжки, когда из команды уволили Луиса Энрике. Первым достижением нового главного тренера стала победа в Лиге наций, после чего он вывел испанцев на Евро с девятью победами в квалификации (единственное поражение — от шотландцев). В Германии Испания стала лучшей командой группового этапа — три победы из трёх и уверенный выход из группы. А в первом раунде плей-офф испанцы цинично завершили сказку Грузии — 4:1.

12. Драган Стойкович — € 1,4 млн

Драган Стойкович Фото: Getty Images

Сборная: Сербия

Место в рейтинге ФИФА: 32

Результат на Евро: четвёртое место в группе

Стойковича позвали в 2021-м решать проблемы сборной и менять её менталитет. Он начал с того, что вывел команду на ЧМ-2022, ни разу не проиграв в квалификации. Однако в Катаре команда заняла последнее место и отправилась домой после группового этапа. Следом Стойкович вывел сборную на Евро, заняв второе место в квалификации, но и в Германии повторилась та же история: невзрачная игра и последнее место в группе. Сам тренер сказал, что никакой трагедии в этом нет.

9-11. Златко Далич — € 1,5 млн

Златко Далич Фото: Getty Images

Сборная: Хорватия

Место в рейтинге ФИФА: 9

Результат на Евро: вылет с третьего места в группе

Далич тренирует хорватов с 2017 года! С тех пор он дважды брал медали чемпионатов мира (серебро в России, бронза в Катаре), но дважды проваливался на Евро. На ЧЕ-2020 сборная Хорватии закончила свой путь на стадии 1/8 финала, а в этот раз даже не смогла выйти из группы. Хотя было близко: если бы Италия не забила на 90+8-й минуте, хорваты поднялись бы на вторую строчку. Но удача повернулась к ним спиной.

9-11. Доменико Тедеско — € 1,5 млн

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Сборная: Бельгия

Место в рейтинге ФИФА: 3

Результат на Евро: выход из группы со второго места и вылет в 1/8 финала от Франции

В 2023-м Тедеско подписал контракт с Федерацией футбола Бельгии до конца Евро-2024, однако уже через год с ним продлили соглашение до 2026 года. Доменико вывел бельгийцев на чемпионат Европы, и только там команда потерпела первое с момента его назначения поражение — от Словакии. Из группы сборная вышла со второго места, попав в 1/8 финала на французов. На этом приключения закончились — Франция выиграла 1:0.

9-11. Ральф Рангник — € 1,5 млн

Ральф Рангник Фото: Getty Images

Сборная: Австрия

Место в рейтинге ФИФА: 25

Результат на Евро: выход из группы с первого места и вылет в 1/8 финала от Турции

Немец пришёл устраивать революцию в сборной Австрии в 2022-м и успешно справился с поставленной задачей. Секрет успеха прост: он был творцом системы Red Bull, из которой вышла бóльшая часть игроков нынешней сборной, поэтому быстро нашёл правильный подход к футболистам. Австрия сенсационно стала первой в группе (кстати, впервые за 46 лет!) с Францией и Нидерландами, показав крепкую игру против европейских тяжеловесов. В 1/8 финала команда Рангника попала на турок — на этом всё неожиданно и закончилось — 1:2.

8. Мурат Якин — € 1,6 млн

Мурат Якин Фото: Getty Images

Сборная: Швейцария

Место в рейтинге ФИФА: 19

Результат на Евро: выход из группы со второго места и победа над Италией в 1/8 финала

До приглашения в сборную Якин тренировал клуб второй швейцарской лиги и занимался бизнесом. Он принял швейцарцев в 2021-м, после чего вывел команду на оба крупных турнира — ЧМ-2022 и Евро-2024, оба раза выбравшись из группы. Забавно, что сначала Якин лишил Италию места на ЧМ, а теперь — в четвертьфинале Евро.

7. Винченцо Монтелла — € 1,8 млн

Винченцо Монтелла Фото: Getty Images

Сборная: Турция

Место в рейтинге ФИФА: 42

Результат на Евро: выход из группы со второго места и победа над Австрией в 1/8 финала

Итальянец приехал в Турцию в 2021-м работать в «Адана Демирспор», а через два года его позвали в сборную. Уже спустя месяц он обыграл Латвию 4:0 и отправил Турцию на Евро-2024. На групповом этапе команда дважды победила и один раз проиграла, что позволило ей выйти из группы со второго места. В плей-офф им попалась Австрия, и, неожиданно для многих, турки выиграли — 2:1! В четвертьфинале предстоит сыграть с Нидерландами.

5-6. Лучано Спаллетти — € 3 млн

Лучано Спаллетти Фото: Getty Images

Сборная: Италия

Место в рейтинге ФИФА: 10

Результат на Евро: выход из группы со второго места и вылет в 1/8 финала от Швейцарии

Спаллетти пришёл в сборную год назад, и под его руководством итальянцы еле-еле пролезли на Евро — обошли в квалификации Украину по дополнительным показателям. На турнире с такой же натяжкой вышли из группы, но рассыпались против швейцарцев в 1/8 финала.

5-6. Рональд Куман — € 3 млн

Рональд Куман Фото: Getty Images

Сборная: Нидерланды

Место в рейтинге ФИФА: 7

Результат на Евро: выход из группы с третьего места и победа над Румынией в 1/8 финала

В 2023-м Кумана в третий раз назначили главным тренером сборной Нидерландов. Он вывел команду на Евро, где нидерландцам досталась группа с Францией, Австрией и Польшей. Ожидалось, что голландцы спокойно займут вторую строчку, но на этом чемпионате Европы происходят разные чудеса — в итоге Нидерланды пролезли в плей-офф с третьего места, попав в лучшую четвёрку. В плей-офф получается лучше — домой без особых шансов отправилась Румыния (3:0).

4. Дидье Дешам — € 3,8 млн

Дидье Дешам Фото: Getty Images

Сборная: Франция

Место в рейтинге ФИФА: 2

Результат на Евро: выход из группы со второго места и победа над Бельгией в 1/8 финала

Многолетний тренер сборной Франции выиграл с командой немало. Серебро Евро-2016, золото ЧМ-2018 и Лиги наций — 2020/2021, серебро ЧМ-2022 — достойный результат за 12 лет работы. На этот Евро французы приехали в качестве фаворитов, но групповой этап провели совсем не так, как подобает главным претендентам на титул. В последнем матче сыграли вничью с поляками, пропустив на первое место Австрию, чем заработали себе в соперники в 1/8 финала Бельгию. Впрочем, с ней французы справились — 1:0.

3. Роберто Мартинес — € 4 млн

Роберто Мартинес Фото: Getty Images

Сборная: Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 6

Результат на Евро: выход из группы с первого места и победа над Словенией в 1/8 финала

Мартинеса забрали в Португалию после сборной Бельгии, откуда он сам ушёл после провала на чемпионате мира — 2022. С португальцами получилось гораздо лучше: в отборе на Евро команда одержала победы во всех 10 матчах, забив 36 мячей и пропустив всего два. В Германии Португалия тоже отлично стартовала, обеспечив себе выход из группы с первого места уже после 2-го тура. Правда, со Словенией решить вопрос получилось только в серии пенальти, помогли геройства Диогу Кошты — 0:0, 3:0 пен.

2. Юлиан Нагельсман — € 4,8 млн

Юлиан Нагельсман Фото: Getty Images

Сборная: Германия

Место в рейтинге ФИФА: 16

Результат на Евро: выход из группы с первого места и победа над Данией в 1/8 финала

Немца позвали в сборную осенью 2023-го, а уже в апреле этого года продлили с ним контракт до конца ЧМ-2026. Перед самым молодым тренером Евро поставили важнейшую задачу: достойно подвести команду к домашнему турниру, а потом не менее достойно на нём выступить. Пока Нагельсман успешно справляется: Германия уверенно вышла из группы с первого места, выбила датчан в 1/8 финала — 2:0, и теперь впереди у них матч с мощной Испанией. Если пройдут одну из сильнейших сборных Евро, то место в финале с большой вероятностью можно выделять немцам.

1. Гарет Саутгейт — € 5,8 млн

Гарет Саутгейт Фото: Carl Recine/Getty Images

Сборная: Англия

Место в рейтинге ФИФА: 5

Результат на Евро: выход из группы с первого места и победа над Словакией в 1/8 финала

Саутгейт со сборной Англии с 2016 года: за это время он приводил команду к четвёртому месту на ЧМ-2018, третьему в Лиге наций сезона-2018/2019 и серебру Евро-2020. Тренер получил жирный контракт в 2021-м — после выхода в финал чемпионата Европы (до этого он зарабатывал € 3,5 млн). Нынешнее соглашение заканчивается в конце 2024 года, и наверняка вопрос о его продлении встанет после этого турнира. Англия вышла из группы с первого места, пробралась в четвертьфинал (пусть и чудом), но продолжает оставаться самой критикуемой командой Евро.