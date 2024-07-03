Экс-звезда РПЛ разрывает в 34 года, Аргентина довольна сеткой. Итоги групп на Копе-2024

На Копа Америка завершился групповой этап. Основные фавориты турнира в лице Аргентины, Бразилии и Уругвая гарантировали себе выход в плей-офф ещё после 2-го тура, но в 3-м развернулась острая борьба за остальные путёвки. Кажется, Южная Америка вновь доказала своё футбольное превосходство над Северной. Пройдёмся по последним матчам.

Канада — Чили — 0:0

У Чили ни одного гола за три игры на групповом этапе. Если отсутствие забитых мячей в матче с Перу можно было списать на невезение, то с Аргентиной и Канадой стало очевидно, что у чилийцев заметно хромает развитие атак. За весь матч с канадцами по-настоящему острым был лишь красивый удар с лёта от Виктора Давилы. Уже через несколько минут после этого чилийцы остались в меньшинстве — Суасо получил вторую жёлтую. После этого по-настоящему опасные моменты случались только у Канады, а чилийцев был вынужден спасать вратарь Габриэль Ариас.

Футболисты Канады Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

К защите Чили на этом турнире почти нет вопросов, а вот над атакой предстоить работать очень долго. Правда, уже в другой раз, ведь на этом Кубке Америки сборная набирает всего два очка в группе и завершает свои выступления. В свою очередь, канадцы с четырьмя очками выходят в четвертьфинал.

Аргентина — Перу — 2:0

Сборная Аргентины гарантировала себе первую строчку ещё после 2-го тура, поэтому на матч с Перу тренеры выпустили много игроков ротации. Место в основе получил и молодой талант Гарначо, и звезда Бундеслиги Паласиос, и скамеечник со стажем Песселья. Месси дали восстановиться после повреждения, полученного в матче с чилийцами.

Перуанцы бóльшую часть матча провели без мяча, а аргентинцы играли свободно и ярко, постоянно нагружая соперника быстрыми комбинационными атаками. Главным героем матча стал Лаутаро Мартинес, который дважды вывалился на вратаря в штрафной и дважды переиграл его, исполнив черпачок. Ну а перуанцы повторяют антирекорд чилийцев на этом турнире и уезжают без голов.

Ямайка — Венесуэла — 0:3

Венесуэла продолжила победный путь, на этот раз разгромив Ямайку. В первом тайме команды много обменивались опасными моментами и демонстрировали весьма равную игру. Ямайцы старались атаковать через фланги, но столкнулись с проблемами в точности передач и кроссов. Венесуэла проводила много позиционных атак и была ближе к голу, однако открыть счёт получилось лишь во втором тайме: Бельо идеальным ударом головой замкнул подачу с левого фланга. После этого венесуэльцам стало попроще: они ловили ушедшую вперёд Ямайку на контратаках и забили ещё два. Очередной мяч Саломона Рондона подтверждает часто работающее правило: если Рондон забивает, то Венесуэла побеждает. А ведь ему уже 34 года!

Отличный результат в группе позволил венесуэльцам избежать встречи с Аргентиной в четвертьфинале. Вместо неё соперником будет Канада, против которой у такой Венесуэлы приличные шансы на победу. Для Ямайки же турнир завершён.

Мексика — Эквадор — 0:0

Скучные нули в матче Мексики и Эквадора обусловлены турнирным положением: обе команды подошли к матчу с равным количеством очков в группе и боролись за второе место. В итоге футбол получился осторожным и закрытым, а опасность у ворот возникала, только когда главный судья подходил к монитору для просмотра очередного падения мексиканца в штрафной. При этом Мексику ничья не устраивала, и, помимо попыток прорваться в штрафную, они отчаянно лупили по воротам — 18 раз. Попасть в створ получилось трижды, но его надёжно контролировал опытнейший эквадорец Александер Домингес. Для него это уже пятая Копа — и весьма успешная, ведь Эквадор вырывает вторую строчку и выходит в плей-офф.

Футболисты Мексики Фото: Omar Vega/Getty Images

Боливия — Панама — 1:3

Вероятно, футболисты Панамы не затерялись бы в пляжном футболе, потому что они очень любят поднимать мяч в воздух. Именно так и были забиты все три гола в ворота Боливии: два — ударами с лёта, ещё один — головой. В Боливии пляжей нет, поэтому такая манера игры в исполнении панамцев оказалась для них очень уж непривычной. А ещё они не смогли приспособиться к слаженной работе панамцев без мяча.

В итоге уверенные 3:1, которые позволяют Панаме пройти дальше. Панама и Канада — единственные представители КОНКАКАФ на этом турнире, которые смогли выйти в плей-офф. Ну а Боливия запомнилась лишь красивой формой с национальным орнаментом.

США — Уругвай — 0:1

Матч США с Уругваем проходил на громадном стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити. Телезрители шутили про оператора, которого отправили перед матчем прямо на Луну — настолько высоко была расположена камера. Зато с такого ракурса хорошо видны все тактические решения. Футболисты сборной США плотно располагались на своей половине, вынуждая Уругвай постоянно подавать в штрафную издалека. Правда, для уругвайцев это оказалось весьма эффективным вариантом. Особенно острые забросы получались у Оливейры, который заменил на левом фланге получившего травму Вильчеса. Именно он и стал автором победного гола, успешно прибежав на добивание во время стандарта. Американцы почти ничего не продемонстрировали в атаке, не сумели забить в ответ и заслуженно вылетают с турнира.

Коста-Рика — Парагвай — 2:1

Коста-Рика в матче с Парагваем сразу же поймала соперника на неожиданности. Защитник и капитан Франсиско Кальво уже на третьей минуте побежал в атаку, оказался полностью свободен и замкнул подачу с фланга. Спустя ещё четыре минуты успешным дальним ударом отметился молодой Хосимар Алькосер, заменивший в старте дисквалифицированного Манфреда Угальде. После 2:0 в самом начале игры парагвайцы ещё долго приходили в себя. Впрочем, моменты у Парагвая всё равно были, так как неаккуратные футболисты Коста-Рики много били по ногам и дарили сопернику стандарты. Во втором тайме Парагвай отыграл один гол и вполне был близок к тому, чтобы сравнять, но не сумел. Для обеих сборных матч стал скорее товарищеским, так как шансов на выход из группы у них уже не было.

Коста-Рика — Парагвай Фото: Omar Vega/Getty Images

Бразилия — Колумбия — 1:1

К бразильскому тренеру Доривалу Жуниору накопилось много вопросов. Но одно решение он точно принял правильное — вернул в стартовый состав Рафинью, который в самом начале игры реализовал штрафной. После этого активность была на стороне Колумбии. Больше всего проблем бразильцам доставлял Хамес Родригес, а голевую на свой счёт записал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Во время быстрой контратаки Кордоба получил мяч за линией штрафной, развернулся и отдал проникающую передачу вперёд на Муньоса, которому оставалось лишь опередить вратаря.

Колумбийцы хорошо смотрелись как в контратакующей, так и в позиционной игре и были ближе к победе. В концовке Борре не забил в пустые, и матч так и закончился вничью. Бразилия осталась на втором месте в группе и с такой игрой рискует вообще вылететь с турнира. В плей-офф их ожидает сильный Уругвай.

Четвертьфиналы Копа Америка

Аргентина — Эквадор (5 июля);

Венесуэла — Канада (6 июля);

Колумбия — Панама (7 июля);

Уругвай — Бразилия (7 июля).