«Папа Криштиану, не плачь!» Геннадий Орлов — о драмах и курьёзах Евро-2024

Известный комментатор и журналист, мастер спорта СССР Геннадий Орлов с первых дней Евро-2024 относил к фаворитам сборные Испании, Франции, Португалии и Германии. 1/8 финала позади, а они все по-прежнему в деле. Правда, уже на следующей стадии этот кружок сократится вполовину — так как французы с португальцами и немцы с испанцами столкнутся между собой. Но это будет в пятницу, а пока обсуждаем с нашим экспертом прошедшую стадию — с проекцией на следующую.

— Какие тренды в 1/8 финала вы для себя отметили?

— В футболе есть четыре компонента, которые обязательно нужно развивать в каждой команде. Я на эту тему защищал кандидатскую работу в университете имени Лесгафта. Первый — это физическая подготовленность, основа основ. То, что всегда отличало советских футболистов. Конечно, футболисты Португалии техничнее словенцев. Но отменная физика позволила Словении сыграть вничью в основное и дополнительное время. Ребята у Кека мощные, сильные — за счёт этих качеств и нивелируют разницу в классе. Кстати, их защитник Бийол несколько лет был в ЦСКА. Я специально посмотрел: в 2022 году его за € 4 млн продали в «Удинезе». Явно продешевили: сегодня Бийол — один из сильнейших центральных защитников в Европе.

Криштиану Роналду против Яки Бийола Фото: Lars Baron/Getty Images

— Что насчёт второго компонента?

— Второй компонент — техника, работа с мячом. Третий — тактика, это ставит тренер. Та же Бельгия мало в чём уступает Франции по составу, и сражение у них было практически на равных. Но у Тедеско опыта работы в сборной значительно меньше, чем у предшественника Мартинеса и тем более — чем у Дешама.

Четвёртая же составляющая успеха — психология. И тут нужно отдать должное сборной Турции. Игроки австрийской сборной объективно техничнее, но турки проявили дух и физическую готовность. Мощнейшие ребята — просто выносят всех! Монтелла и после матча сказал, что в четвертьфинале им помогут дух и психология. Это качества, которыми всегда гордились немецкие команды. А как их обрести? Если с тремя предыдущими компонентами у тебя порядок, то и четвёртый автоматически вырабатывается. Уверенность в себе — не самоуверенность — самое главное. Чемпионат Европы подтверждает актуальность этой формулы.

— Грузин вчера на родине встречали как героев. Выполнили историческую миссию?

— Конечно. Им же президент Грузии присвоила Ордена Чести. Грузины как раз эту честь на чемпионате Европы проявили — поддержали свою нацию, подтвердили, что умеют играть в футбол. В первом тайме им хватило сил соперничать на равных с испанцами, а во втором — устали, куда деться. Для того чтобы играть с такой командой, физическая подготовленность должна быть в два раза выше, чем у соперника. Ничего, у Грузии всё впереди: молодая команда, перспективная.

Сборная Грузии Фото: Getty Images

— Слёзы Криштиану — слабость или величие?

— Это величие! Прочитал тут высказывание Хаманна. Хорошо помню этого немецкого полузащитника. Он выдал что-то вроде: все называют Криштиану командным игроком, а на самом деле он эгоист. Мол, как он может плакать, когда на него столько зрителей смотрят, команда? А вы видели, как партнёры побежали его успокаивать? Это же трогательнейший момент! Я такой ситуации ни разу не встречал. Он старше всех там, а они его утешают: мол, папа Криштиану, не плачь, мы с тобой! Это говорит о том, что он откровенен, искренен, а слёзы эти — от осознания, что подводит команду. Вот так надо относиться к футболу, к игре! Никакой режиссёр не придумает такой сценарий, как этот эпизод. Но затем же Роналду взял себя в руки и пошёл первым пробивать послематчевый пенальти. Как капитан команды Криштиану понимал, что он должен положить начало серии. И он забил! В одном матче Роналду показал и дух, и мастерство, и слабость человеческую. А есть люди, которые вообще не плачут? Это зомби какие-то.

Я никогда не забуду эпизод, когда у нас какой-то идиот бросил банан в Роберто Карлоса. И этот человек, звезда футбола, чемпион мира, заплакал! Потому что он искренний и отдаётся игре, своей команде, болельщикам. Потому и у Роналду столько поклонников. Конечно, есть и оппоненты, завистники. Но в любом случае нужно с уважением относиться к игрокам.

А как расстроился защитник Бельгии! Разве он виноват в автоголе? Раньше в сборной Бельгии был мой друг Алдервейрелд (смеётся), и вместе с ним как раз Вертонген играл. Это же просто несчастье, что мяч попал ему в ногу и изменил направление. Человеку можно только посочувствовать.

Ян Вертонген (на переднем плане) Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

— Почему Франция с Бельгией такое уныние выдали?

— У Франции не идёт игра. И у бельгийцев — тоже. Дешам, как мне кажется, недоработал по тактике. Неслучайно Гризманн выражал недовольство игрой ещё после первых матчей. И физически не всё в порядке — впечатление, что один Канте за всех бегает. Может быть, они ещё наберут. Финалист ведь должен сыграть семь матчей. Значит, надо разложить силы на дистанции. Вот Нидерланды, на мой взгляд, прибавляли от матча к матчу. И выход этого запасного, Малена, показал, что у них есть резервы.

— У Мбаппе и Роналду — 0 голов с игры. Аномалия?

— И тот, и другой капитаны команд, но Роналду полезнее играет. Хотя сравнивать их трудно. Криштиану — 39 лет. Тот же Месси на последнем чемпионате мира играл не так, как 10 лет назад, но был поистине командным игроком, и всё для них с Аргентиной получилось замечательно. И Роналду тоже полезен для своей сборной. А у французов вообще не прослеживается командных действий в атаке. Сбой какой-то произошёл, не хватает проникающих передач. Но с более глубокими выводами о вкладе Роналду и Мбаппе в игру своих команд я бы повременил до конца турнира.

Килиан Мбаппе Фото: Carl Recine/Getty Images

— Главный герой 1/8 финала — Кошта?

— Конечно, Кошта! Три пенальти взял, с ходу. Вратарь — полкоманды; так всегда было, есть и будет. А они к тому же 0:0 сыграли — значит, ещё и «сухарь» сделал. На второе место поставил бы Демирала, центрального защитника сборной Турции. Это же образец атлета — такая мощь! Мало того, что в защите отработал, ещё и в атаке два мяча забил.

Монтелла, видимо, провёл какой-то потрясающий сбор накануне этого турнира. Они же все отыграли свои чемпионаты. Как можно было вселить в них такую уверенность, дух? Кстати, Гус Хиддинк тоже очень хорошо это сделал в 2008 году. Вроде бы и небольшой сбор провёл, но удивительным образом объединил команду. Так и Монтелла сейчас. Может быть, для этого иногда и нужны иностранные тренеры.

— Аналогии между Россией-2008 и Турцией-2024 напрашиваются?

— Почему нет? Такая же самоотверженность. Вспомните 120 минут в игре с Нидерландами. Когда Аршавин в дополнительное время схватил мяч на левом фланге, я кричал в репортаже: «Откуда силы, Андрей?» А он навесил Торбинскому, и тот забил третий. Семак, кстати, капитаном команды был. Однако он никогда не кичился своим положением и играл как! Нынешняя сборная Турции, конечно, мощнее физически, но по самоотдаче это напоминает наш 2008 год.

— Беллингем и Кейн спасли Саутгейта от обструкции?

— Ясно, что вся Англия недовольна своей сборной. Болельщики расстроены. Со швейцарцами у них, может быть, игра равная будет, а вот дальше… Все думали, что англичане будут претендовать на первое место, но они пока не впечатляют.

— Зато нидерландцы наконец разогнались.

— Очень хорошо сыграли против румын! Раскрылись. И вышедший на замену Мален два мяча забил, причём как мастерски всё сделал! Потенциал у Нидерландов очень высокий — могут выстрелить в этой четвёрке и дойти до финала. Шансы высокие. Как защитник Куман мне не очень нравился: забивал много, но — костолом. И как тренер, конечно, не Ринус Михелс. Однако каждый человек совершенствуется, в том числе и Куман как специалист. Он же делает выводы для себя и поднимается. И команда у него хорошая, а Гакпо способен любой команде забить — удар сумасшедший. В общем, в этой части сетки могут быть неожиданности. Я же был свидетелем, как греки стали чемпионами Европы в 2004 году, когда от них этого никто не ожидал. И тут всё может быть — потому что сетка отсеивает в том числе реальных претендентов на первое место.

Болельщики Нидерландов Фото: Clive Mason/Getty Images

— Кто может повторить путь греков 20-летней давности — швейцарцы, турки?

— У Швейцарии хорошая команда. Якин с ними качественно работает. Всё у них есть. Но чего забегать вперёд — пусть выиграет сильнейший. Мне, например, не нравится, когда говорят: «Мы наиграли на победу». Как Арнаутович после последнего матча. Ребята, а что ж вы тогда не выиграли? Вот грузины, например, заслуженно проиграли испанцам, но к ним претензий нет. А вот к сборным Украины или Сербии огромные претензии у своих болельщиков. По-разному можно выступить на турнире. Да, те же австрийцы отдали все силы — кто их упрекнёт в плохой игре? Они играли хорошо, но те оказались сильнее.

— Испания — Германия — досрочный финал?

— Испанцы сейчас, на мой взгляд, претенденты №1 на выигрыш Кубка Европы. Но в их столкновении с немцами очень трудно что-либо предсказать. Тут уже такие мастера с обеих сторон. Есть футболисты, способные не только созидать — как Родри, Кроос, но и умеющие забивать. Вот здесь, в самых важных и главных поединках, индивидуальное мастерство будет сказываться. Часто говорят: порядок бьёт класс. Но в 1/4 финала уже класс должен выйти на первый план. У испанцев прекрасная полузащита, три хороших нападающих. Мората, может быть, проигрывает по КПД Уильямсу и Ямалю, но пользу тоже приносит. А Ямаль — просто потрясает. Парню только за день до финала исполнится 17 лет, а он держит темп все 90 минут. Значит, физическая основа у него уже заложена. Однако сборная Германии играет дома. Немецкие команды уже 50 лет, с ЧМ-1974, славятся своим победным духом. Всё время они где-то рядом с финалом. А испанцы — всё-таки молодые. Это и хорошо с точки зрения задора, самоотдачи. Они голодные до побед. Но опыта у них поменьше. Трудно здесь отдать кому-то предпочтение. Есть на что опереться обеим командам. Очень интересный матч будет.