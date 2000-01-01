Эд Ширан устроил концерт для сборной Англии. Видео
Эд Ширан решил поддержать сборную Англии после 1/8 финала и устроил для игроков концерт прямо на базе. Вот это любовь певца к команде!
Эд Ширан устроил концерт для сборной Англии. Видео
Читайте также
Кошта установил два вратарских рекорда на Евро
Грузины мило встретили сборную в аэропорту. Видео
Франция — лидер по автоголам соперников на ЧЕ и ЧМ
Нико Уильямс вошёл в историю на ЧЕ-2024!
Ямаль повторил достижение Роналду на Евро
Мамардашвили остановился в шаге от цифр Акинфеева
Испания повторила рекорд России на ЧЕ
Реакция фанатов Англии на гол Беллингема. Видео
Все чемпионы Кубка Америки
Невероятный арт Месси из теней. Видео
Джерси сборной Грузии с портретом Хвичи. Видео
3 из 5 самых быстрых голов ЧЕ забиты на Евро-2024
5 голкиперов по предотвращённым голам на Евро-2024
Топ-5 команд Евро-2024 по ожидаемым голам
Микаутадзе повторил рекорд Понедельника
Суперкомпьютер обновил прогноз на Евро-2024