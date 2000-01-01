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Фанаты Турции танцем отметили победу над Австрией
Фанаты Турции танцем отметили победу над Австрией
Турция обыграла Австрию (2:1) в 1/8 финала Евро-2024 и вышла в четвертьфинал! Посмотрите, какими крутыми танцами болельщики отметили победу своей команды.
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Болельщики сборной Турции танцем отметили выход в четвертьфинал Евро-2024. Видео
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