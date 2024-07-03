Миранчук уедет из Италии в США? Какие варианты есть у россиянина для продолжения карьеры

В прошедшем сезоне Алексей Миранчук завоевал самый главный трофей в своей карьере. По крайней мере, именно так сам россиянин охарактеризовал победу в Лиге Европы в составе «Аталанты». Правда, не исключено, что новый сезон он начнёт в составе другого клуба.

В середине июня появилась информация об интересе к игроку со стороны «Кальяри». Этот клуб с большим трудом сохранил место в Серии А — занял 16-е место в таблице (всего в турнире принимают участие 20 команд). Более того, по окончании сезона свой пост покинул легендарный тренер Клаудио Раньери — 72-летний мужчина ушёл на заслуженную пенсию.

Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари подтвердил интерес к Миранчуку со стороны «Кальяри». По его данным, «Аталанта» готова расстаться с Алексеем за сумму, которая превышает € 10 млн. Правда, почти сразу агент россиянина Вадим Шпинёв опроверг информацию о желании бергамасков продать игрока в пределах обозначенной суммы. «Информация о готовности «Аталанты» продать Алексея за € 10 млн — это неправда», — сказал Шпинёв коллегам из Metaratings.

Алексей Миранчук в составе «Аталанты» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Почему Миранчук заинтересовал «Кальяри»? Издание Tutto Atalanta утверждает, что клуб с острова Сардиния привлекло умение Алексея адаптироваться к различным атакующим ролям. Руководство «Кальяри» видит в россиянине потенциальное усиление команды. Но тут важно договориться с «Аталантой» по финансовым условиям сделки.

Второй вариант для Миранчука — «Дженоа». Журналист Саша Тавольери утверждает, что генуэзский клуб может арендовать россиянина. Правда, не очень понятно, зачем это нужно «Аталанте». Через год Миранчук станет свободным агентом, и тогда бергамаски потеряют его бесплатно. А за аренду не получится получить приличную сумму. «Дженоа» по итогам прошлого сезона занял 11-е место в Серии А. Кстати, команду тренирует Альберто Джилардино — чемпион мира в составе сборной Италии.

Примерно в то же время появилась информация от журналиста Николо Скиры. Он утверждает, что Миранчук не входит в планы «Аталанты» и может перейти в другой клуб. А другой журналист — Андреа Элефант из Gazzetta dello Sport — также не исключил продажи россиянина.

«Я думаю, что продажа Миранчука в это трансферное окно возможна. Но это зависит от предложений, которые будут у клуба. «Аталанта» не рассчитывает на Миранчука в новом сезоне, потому что они подписывают Николо Дзаньоло. Он итальянец, моложе Алексея», — сказал журналист для Metaratings.

А может, Миранчук уедет за океан? Он интересен американскому клубу «Ди-Си Юнайтед» — сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В своё время эту команду тренировал Уэйн Руни, а сейчас там играет бывший нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке (18 матчей, 14 голов в этом сезоне). К слову, бельгиец — один из трёх самых дорогостоящих футболистов «Ди-Си Юнайтед» (€ 2,5 млн). Стоимость Миранчука в четыре раза выше (по данным Transfermarkt). Сейчас «Ди-Си Юнайтед» занимает всего лишь 13-е место в Восточной конференции МЛС и пока не попадает даже в зону плей-ин.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера примерно месяц назад советовал Миранчуку остаться в «Аталанте».

Массимо Каррера бывший главный тренер «Спартака» «Думаю, что Миранчуку нужно остаться в «Аталанте». Не вижу причин для его ухода. Я считаю, что это важный игрок для «Аталанты». Тренер видит, что Миранчук умеет делать на тренировке. Если Гасперини выпускает Алексея на поле, значит, тот заслужил это право».

В конце мая появилась информация о возможном переходе Миранчука в «Болонью». Этот клуб, в отличие от «Кальяри» и «Дженоа», сыграет в еврокубках. И не просто в еврокубках, а в Лиге чемпионов. «Аталанте» был интересен атакующий футболист «Болоньи» Риккардо Орсолини, и бергамаски хотели включить Миранчука в сделку, чтобы снизить стоимость итальянца. Правда, ещё тогда агент Шпинёв заявил, что не собирается комментировать слухи. С того момента слухов стало ещё больше, но понимания о будущем Миранчука до сих пор нет.