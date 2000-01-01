Обновлённый прогноз на Евро-2024. Фаворит сменился
Opta обновила прогноз на фаворитов Евро-2024 перед стартом четвертьфиналов. У каких команд шансы на титул выше?
Португалия
Шансы команды на титул выросли с 8,34% до 9,8%, как и на выход в финал — с 15,29% до 17,4%.
Франция
Вероятность завоевания трофея возросла с 13,4% до 15,2%, а на попадание в финал — с 21,65% до 24,1%.
Англия
Шансы англичан на чемпионство снизились с 19,98% до 17,5%. При этом вероятность выхода в финал увеличилась с 38,1% до 39%.
Испания
Вероятность победы испанцев выросла с 17,17% до 19,2%, как и попадания в финал — с 27,14% до 29,7%.
Германия
Шансы немцев на титул взлетели с 15,83% до 20%, как и выхода в финал — с 24,58% до 28,8%.
Германия — главный фаворит Евро-2024. Обновлённый прогноз от суперкомпьютера
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