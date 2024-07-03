Топ-матчи четверга: второе российское дерби на Уимблдоне и ЦСКА — ОФК

Спортивное 4 июля: второй раунд на Братском кубке в Москве, сражение Аванесян — Самсонова в Британии и баскетбольная квалификация ОИ!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Элина Аванесян (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится второе российское дерби на Уимблдоне?

Уже второй раз на нынешнем Уимблдоне состоится российское дерби. Вначале напряжённую битву в первом круге устроили Карен Хачанов и Аслан Карацев. А теперь в рамках второго круга сразятся уже в женском одиночном разряде Элина Аванесян и Людмила Самсонова. Девушки ранее друг с другом не встречались. Победительница далее сыграет с кем-то из пары Анна Калинская — Мари Боузкова.

⚽️ 19:30: ЦСКА — ОФК, Братский кубок, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА стартует на Братском кубке с победы?

Братский кубок — международный турнир, который принимает Москва. Россию на нём представят два столичных клуба — ЦСКА и «Динамо». Их соперниками станут две сербские команды — ОФК и «Партизан». Российские клубы сыграют только с зарубежными, а друг с другом не встретятся. То же самое касается и сербских команд. За победу в основное время начисляют три очка, за победу в серии пенальти — два, за поражение в серии пенальти — одно, за поражение в основное время — ни одного. Трофей достанется сразу двум клубам из одной страны — тем, кто наберёт суммарно больше очков. ОФК по итогам прошедшего сезона получил повышение в классе. Во второй половине июля команда стартует в высшем дивизионе сербского футбола. ЦСКА в межсезонье определился с новым главным тренером — Марко Николич сменил на этом посту Владимира Федотова.

🏀 21:00: Греция — Египет, ОИ-2024, квалификация. 2-й тур

Интрига: Греция выйдет в финальную часть отбора на Олимпиаду-2024?

Сборной Греции по баскетболу в заключительном матче группового этапа квалификации на Олимпийские игры в Париже предстоит сыграть с Египтом. Команда из Африки уже уступила в стартовой встрече Доминиканской Республике (77:90), а греки сыграют оба своих матча за два дня. Если в Афробаскете Египет практически не знает поражений, то в играх с европейскими сборными практически всегда возникают проблемы. Удастся ли Греции с Яннисом Адетокунбо во главе победить соперника?