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Праздник в честь футболистов сборной Грузии. Видео
Праздник в честь футболистов сборной Грузии. Видео
Несмотря на вылет в 1/8 финала Евро-2024, в Тбилиси устроили парад для команды с чемпионским размахом. Тысячи людей собрались на площади, чтобы отблагодарить своих футболистов за сказку.
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Сборную Грузии по-чемпионски встретили в Тбилиси. Видео
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