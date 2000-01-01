Праздник в честь футболистов сборной Грузии. Видео
Несмотря на вылет в 1/8 финала Евро-2024, в Тбилиси устроили парад для команды с чемпионским размахом. Тысячи людей собрались на площади, чтобы отблагодарить своих футболистов за сказку.
Сборную Грузии по-чемпионски встретили в Тбилиси. Видео
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