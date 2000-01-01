Демирал — четвёртый защитник с дублем на чемпионатах Европы
Мерих Демирал оформил дубль в матче с Австрией (2:1). Турок стал четвёртым защитником в истории Евро, которому удалось забить два гола в одном матче.
Франсуа Этт (Франция)
В 1960 году Этт отметился дублем в ворота Югославии в полуфинале Кубка Европы (4:5).
Новак Дежё (Венгрия)
В 1964 году Дежё в матче Кубка Европы оформил дубль в ворота Дании (3:1) в матче за третье место.
Жан-Франсуа Домерг (Франция)
На Евро-1984 Домерг забил два гола в ворота Португалии (3:2) в полуфинале.
Демирал — четвёртый защитник в истории Евро, который оформлял дубль
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