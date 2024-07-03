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Евро-2024, скандал из-за жеста защитника Турции: он показал жест «Серых волков»: объяснение, бан, связь с Арменией

Скандалище на Евро из-за фашистского жеста. Звезда Турции оскорбил армян и не только
Константин Кринский
Мерих Демирал влип
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Мерих Демирал влип. Как УЕФА накажет футболиста?

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Турции выдала мощнейший триллер с Австрией – и вышла в четвертьфинал. Это был один из лучших матчей турнира. Но его кое-что омрачило – а точнее кое-кто.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

Мерих Демирал, один из ключевых защитников команды, после победы над Турцией показал жест «Серых волков» – ультранационалистической партии, которая связана с экстремизмом. Жест, показанный игроком, напрямую ассоциируется с организацией, а потому это действие можно расценить как политическое и даже расистское.

«Бозкурт» или «Серые волки» – турецкая националистическая молодёжная организация. Создана в конце 1960-х по инициативе полковника Алпарслана Тюркеша под патронажем Партии националистического движения (MHP), с которой иногда отождествляется. Активно участвовала в политическом насилии 1970-х, действовала в рамках международной антикоммунистической системы Гладио. Боевики организации обвинялись в ряде убийств и террористических актов, в том числе в покушении на Папу Римского Иоанна Павла II. С 1990-х переключилась на борьбу с курдским национальными движением и этноконфессиональными меньшинствами, а также на теракты на антитурецкой, антигреческой почве.

Почему в медиа и соцсетях разгорелся скандал? Идеология «Серых волков» перекликается с идеями гитлеровской Германии и Италией времён Бенито Муссолини. Также важно понимать, что «Серые волки» не придумали этот жест «с нуля» – он взять из турецкой мифологии (тюркские войны во время атак, согласно сказаниями, имитировали волчий вой, чтобы нагнать жути на противника). Волк – важный хищник в тюрской мифологии.

Однако вслед за жестом Демирала показывать его стали и на трибунах болельщики сборной Турции. УЕФА и это возмутило – уже началось разбирательство.

Демирал показывает жест «Серых волков»

Демирал показывает жест «Серых волков»

Фото: Jose Breton/Getty Images

Особенная реакция – в армянских медиа и у армянских болельщиков. Дело в том, что представители «Серых волков» принимали непосредственное участие в Арцахской войне, а также уже с конца 1980-х принимали участие в формировании национал-экстремистских группировок на территории СССР: в основном в Азербайджане и на Северном Кавказе.

Мерих Демирал
Мерих Демирал
защитник сборной Турции

«У меня была идея отпраздновать гол в стиле, связанном с турецкостью. Горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал, что должен это сделать. Я рад, что сделал это».

Возмущены и в Германии, и в Австрии – там организация запрещена:
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Как ФИФА и УЕФА наказывает в таких случаях?

Очень мягко. На ЧМ-2018 Гранит Джака, Шердан Шакири и Штефан Лихштайнер показали албанских «орлов» в матче Швейцария – Сербия, что вызвало гнев трибун и очередной политически скандал на Балканах. Игроков после этого не отстранили, сборную не сняли с турнира. Футболистов оштрафовали – Джаку и Шакири на 10 тыс. швейцарских франков ( тогда – € 8,63 тыс.), а Лихтштайнера – на 5 тыс. (€ 4,32 тыс.).

Напомним, что на Евро-2024 уже был скандал на национальной почве: форвард «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку оскорбил макендонцев и сербов после ничьей своей команды с Хорватией (2:2). Сербия в знак протеста чуть не снялась с турнира. А Даку дисквалифицировали.

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Как накажут Демирала и накажут ли, узнаем в ближайшее время. Пострадает ли сборная Турции – тоже узнаем. Следующий матч у сборной – в субботу, с Нидерландами.

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