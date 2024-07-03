«Динамо» раскатывало участника Лиги чемпионов. Но невероятная концовка всё изменила!

«Динамо» и ЦСКА готовятся к новому сезону, проводя товарищеские встречи с сербскими «Партизаном» и ОФК в рамках Братского кубка. Первая игра этого мини-турнира состоялась сегодня на «ВТБ Арене». «Динамо» уступило по пенальти второй команде чемпионата Сербии прошлого сезона.

Главный тренер бело-голубых Марцел Личка накануне встречи с «Партизаном» посетовал на кадровые проблемы:

«Сейчас команда разбита. У нас четыре игрока на Кубке Америки, ещё четыре – играли за сборные. Приехали они на неделю позже. Сейчас у нас 11-12 футболистов, что больше подходит для футзала. Плюс есть молодые игроки из второй команды. Но Тюкавин, Даса, Гагнидзе и Нгамалё уже включаются в работу».

На Кубок Америки «Динамо» отправило парагвайца Бальбуэну, уругвайца Маричала, мексиканца Чавеса и колумбийца Карраскаля. Кроме того, в межсезонье бело-голубые расстались с вратарём Шуниным и нападающим Смоловым, а защитник Паршивлюк завершил карьеру. Потерь действительно много. Новичок же у бело-голубых пока лишь один – голкипер Лунёв, который дебютировал как раз в матче с «Партизаном».

Элемента шоу этому спаррингу добавило включение в основу «Динамо» двух экс-игроков бело-голубых – Пименова и Танасиевича. 42-летний нападающий и 46-летний защитник провели на поле четыре минуты. Пименов успел даже заработать один фол. Как же широко улыбался Руслан, получив жёсткий толчок в спину! Наверное, никогда прежде он не был так счастлив после нарушения на себе. Вернуться в игру, которой посвятил жизнь, – непередаваемое чувство. Пусть даже на такой короткий отрезок.

Когда Личка сделал двойную замену, основа «Динамо» выглядела так: в воротах – Лунёв, в защите (справа налево) – Бессмертный, Кутицкий, Майсторович, Лаксальт, в полузащите – Гладышев, Гагнидзе, Фомин, Макаров, в атаке – Бителло и Тюкавин. А в стартовом составе «Партизана», как ни удивительно, появились всего три серба. Очень много легионеров в команде из Белграда, стартующей в квалификации Лиги чемпионов.

На этом этапе подготовки и на фоне отсутствия группы игроков делать какие-то серьёзные выводы об игре динамовцев не стоит. Порадовало хорошее движение бело-голубых, несмотря на жару в Москве. Команда Лички владела преимуществом, но голевых моментов ждали долго. Первый удар в створ на 15-й минуте нанёс из-за штрафной Гладышев, а первый реальный шанс забить в середине тайма получил Макаров. Хорошо сыграл Бителло: забрал мяч на подборе и сделал пас на вингера, но сербский вратарь Йованович совершил эффектный сейв.

Личка пообещал, что Тюкавин проведёт на поле только 45 минут, так как на большее пока не готов. Чувствовалось, что герой прошлого сезона ещё не в форме. Нападающий имел три момента, но не реализовал их. Бил головой после углового, потом загубил выход один на один с паса Гагнидзе и промахнулся из убойной позиции, когда классный кросс с левого фланга вырезал Гладышев. Лучший же момент в конце первого тайма создал Макаров, зарядивший с линии штрафной в перекладину.

На второй тайм не вышли Тюкавин, Гагнидзе, Майсторович и Бессмертный. Их поменяли Грулёв, Лепский, Даса и Скопинцев. В воротах остался Лунёв, которого «Партизан» так и не проверил по-настоящему до перерыва. Всё, чем запомнились белградцы, – пара опасных прострелов на лучшего бомбардира чемпионата Сербии бразильца Салданью. Тот не дотягивался до мяча. Тем временем на трибуне раздавал автографы и фотографировался с болельщиками проводящий отпуск в столице Захарян. Арсен пришёл посмотреть на свою бывшую команду.

«Динамо» по-прежнему владело преимуществом, но уже менее ощутимым. Игре недоставало скоростей, остроты. За полчаса до конца у бело-голубых вышел на замену 17-летний атакующий хавбек Окишор. Говорят, очередной большой талант клуба, сравнимый по потенциалу с Захаряном. В прошлом сезоне Второй лиги Виктор набрал 4+5 в 22 матчах – неплохо для юного футболиста. Окишор сразу отметился тонким проникающим пасом на Грулёва, который не реализовал супермомент.

Забил же долгожданный гол другой молодой динамовец Лепский. После углового и скидки Фомина защитник здорово сыграл в штрафной, обработав мяч первым касанием и пробив в девятку вторым. Иван сам себе удивился – вот это попал!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А на 86-й минуте «Динамо» забило второй мяч после комбинации Назаренко – Лесовой – Грулёв. Получилось красиво, а главное – без офсайда. Один из защитников сербов сломал линию, создав глубину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» спокойно побеждало «Партизан». На тот момент у сербов не было даже ни одного попадания в створ (удары – 17:4, в створ – 7:0). Но как же провалились бело-голубые в концовке! Сначала неудачные действия в обороне Скопинцева и Кутицкого привели к голу экс-нападающего «Ростова» Николича на 88-й минуте. А в компенсированное время болельщики бело-голубых словно в прошлый сезон вернулись. Вышедший на замену белорусский вратарь Кудравец не сумел поймать простой мяч, выронив его из рук, и Шчекич сравнял счёт.

В результате основное время завершилось вничью 2:2, и всё решила серия пенальти. Голкипер Йованович взял два удара Скопинцева (первый с нарушением – бело-голубые перебивали), а затем обхитрил и мастера 11-метровых Фомина. Неудачливый в этот вечер Кудравец не потащил ни разу, и «Динамо» уступило в почти выигранном матче.