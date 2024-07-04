А «Динамо» собирается усиливаться?

Мы видим новичков «Зенита», даже дождались бразильца для «Спартака» и одновременно узнали про большую сумму трансферного бюджета красно-белых. Смирились, что «Локо» этим летом в основном отдаёт, и с интересом наблюдаем за событиями в «Краснодаре». А вот команда Марцела Лички находится в какой-то мини-изоляции, которую пока разбавляет разве что Братский кубок. Подписания вообще планируются?

Летом клуб расстался с тремя ветеранами – Антоном Шуниным, Сергеем Паршивлюком и Фёдором Смоловым. Понятно, что в последний сезон они не определяли игру, но для ротации были очень важны. А из новичков – только Андрей Лунёв. Парень он классный, с чемпионским опытом, и не исключено, что станет первым номером. Но с учётом амбиций клуба этого явно недостаточно. Вряд ли «Динамо» снова хочет за пределы топ-3 после сезона, когда титул уплыл лишь в 30-м туре по своей же вине. Так что трансферы необходимы. И на это прямо намекнул Личка ещё перед стартом Братского кубка.

Марцел Личка главный тренер «Динамо» «Мы говорили с руководством о приобретении нападающего. Но я бы хотел, чтобы в каждой линии появились новые игроки. Посмотрим, что получится. Пока никого нет, сезон начинается через три недели. Однако уверен, что руководство будет стараться довезти игроков».

По примеру прошлого лета можно отметить важную деталь: динамовцы не торопятся. Помните же, когда пришли все ключевые новички? Хорхе Карраскаль и Луис Чавес – во второй половине августа, а Бителло и вовсе в сентябре. Аргумент руководства понятен: в начале трансферного окна у продавцов гораздо больше рычагов для давления. А ближе к финишу инициативу уже может перехватить покупатель. Тогда так и сделали. Правда, этим был не особо доволен тренер. Его команда неплохо начала сезон, но приход новых игроков, который наслоился на матчи сборных, испортил тенденцию позитивных результатов. Наступила серия из ничьих – и понятно, что в том числе и это отразилось на итоговом месте в таблице.

Сейчас клубу важно найти баланс. Вряд ли тренера удовлетворит, если он получит новичков к сентябрю. Опять придётся менять состав, встраивать их в систему, учить и объяснять. А это бесценное время на интенсивном отрезке сезона. Так что кто-то потребуется раньше. По словам агента Германа Ткаченко, сейчас «Динамо» занимается поиском опытного защитника, быстрого нападающего и объёмного опорника.

Всё объяснимо: начинать сезон только с Константином Тюкавиным проблематично, а Смолов команду уже покинул. Оборона (особенно центральная зона) – одна из самых ошибающихся весной 2024-го. Туда просто необходим ещё один классный игрок. Как и на фланг с учётом ухода Паршивлюка. По опорнику всё чуть проще, но для ротации футболист явно не помешает.

В медиа уже появлялись разные фамилии. Но так как динамовцы любят проводить трансферы в тишине, не факт, что слухи окажутся правдой. Например, в середине июня «СЭ» сообщил об интересе клуба к Алексею Сутормину. Якобы сам игрок был бы не против, и вся проблема – в согласовании трансфера с петербуржцами. За две недели дело явно не сдвинулось. Ведь Алексей вернулся в «Зенит» и начал сбор с командой. Sport24 утверждал, что другая опция на фланг – Александр Сильянов из «Локо». Пока там тоже пауза.

Алексей Сутормин и Александр Сильянов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По центральному защитнику интереснее: Георгий Джикия, по данным Metaratings, отказался переходить в «Динамо» из-за нежелания играть за принципиального соперника «Спартака». Хотя позже в клубе опровергли эту информацию, назвав её сплетнями. По информации Record, бронзовые призёры РПЛ также контактируют с португальской «Виторией Гимарайнш» по поводу трансфера другого центдефа – Жорже Фернандеша. Прогресса пока нет.

С точки зрения быстрого нападающего слухов пока меньше. Инсайдер Иван Карпов утверждал, что Маркиньос из «Ференцвароша» может оказаться в Москве, однако официальных предложений в Венгрию не поступало. Но и он скорее игрок на фланг, а не в центр нападения. По другим кандидатам пока нет даже инсайдов, не говоря уже о конкретике.

Маркиньос и Жорже Фернандеш Фото: Getty Images/vitoriasc.pt

Понятно, что у динамовцев относительно простой старт в РПЛ – дома с «Факелом» и «Локомотивом», потом – выезд к «Акрону». Так что времени на интеграцию новичков должно хватить. Но здесь важно не опоздать. Если амбиции побороться за чемпионство остаются.