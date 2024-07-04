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Трансферы футбола: герои Евро-2024 без клубов — Рабьо, Депай, Пепе, Шмейхель, Языджи и другие свободные агенты с июля

Герои Евро стали безработными. Без клубов — даже Депай и Рабьо
Анатолий Романов
Герои Евро стали безработными
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Среди свободных агентов хватает громких имён.

Пока идёт Евро-2024, некоторые его участники становятся свободными агентами. Контракты футболистов с клубами истекают, а о новых они по разным причинам не договорились. В этом списке «бесплатных» игроков высокого уровня есть и очень известные фигуры. Так что для кого-то чемпионат Европы – действительно большой рынок, на котором можно продать себя подороже перед будущим сезоном. Рассказываем о самых известных свободных агентах с Евро-2024.

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Адриен Рабьо, сборная Франции

Адриен Рабьо

Адриен Рабьо

Фото: Alex Livesey/Getty Images

У полузащитника сборной Франции завершился договор с «Ювентусом» с наступлением июля. Рабьо получил статус свободного агента, так как предложение туринцев его не убедило. Сообщалось, что туринский клуб давал Адриену трёхлетний контракт с зарплатой в размере € 7 млн в год, но сторона игрока требовала увеличить предложение как минимум до € 8 млн. Вдобавок мать и агент француза Вероник Рабьо хочет получить комиссионные за новое соглашение. По слухам, хавбек интересен «Милану», «Ливерпулю» и «Реалу». На Евро-2024 Адриен выходил в основе сборной Франции во всех четырёх матчах.

Мемфис Депай, сборная Нидерландов

Мемфис Депай

Мемфис Депай

Фото: Getty Images

Нападающий сборной Нидерландов уходит из «Атлетико». Мадридский клуб не стал предлагать Депаю новый контракт. Сообщалось, что у Мемфиса возник конфликт с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне, который был недоволен физической формой игрока после травмы. Теперь Депай вынужден искать другую команду по ходу чемпионата Европы. Возможно, нидерландец отправится в Италию, так как он интересен «Милану» и «Фиорентине». На Евро-2024 Мемфис во всех четырёх матчах сыграл в основе сборной Нидерландов и забил один гол Австрии на групповом этапе.

Рикардо Родригес, сборная Швейцарии

Рикардо Родригес

Рикардо Родригес

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Один из лидеров сборной Швейцарии, дошедшей как минимум до четвертьфинала чемпионата Европы, тоже сменит клуб в летнее окно на правах свободного агента. У Родригеса завершился контракт с «Торино». Теперь 31-летний крайний/центральный защитник выбирает из множества предложений – на днях появилась информация, что «Интер Майами» поспорит за него с клубами из Саудовской Аравии. Ещё у Рикардо есть предложения от «Аугсбурга», «Бешикташа» и хорватского «Хайдука». На Евро-2024 Родригес сыграл во всех матчах швейцарцев с первой и до последней минуты.

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Пепе, сборная Португалии

Пепе

Пепе

Фото: Getty Images

41-летний центральный защитник сборной Португалии, ставший на этом турнире самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы, тоже сменит команду, если не завершит карьеру. «Порту» не стал продлевать контракт с Пепе после того, как Андре Виллаш-Боаш выиграл президентские выборы и решил пойти по пути «экономического оздоровления» клуба. Возрастной Пепе в планы экс-тренера «Зенита» не вписывается. Возможно, легендарный центрбек окажется в Саудовской Аравии. На Евро-2024 Пепе принял участие в трёх матчах, получив отдых только в день игры с Грузией.

Руй Патрисиу, сборная Португалии

Руй Патрисиу

Руй Патрисиу

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Один из героев «золотого» для сборной Португалии Евро-2016 и запасной голкипер национальной команды на нынешнем чемпионате Европы не останется в «Роме». Его контракт с римским клубом закончился – Руй Патрисиу стал по ходу турнира свободным агентом. После отставки Жозе Моуринью 36-летний португалец потерял место в основе «Ромы», сыграв в 23 матчах чемпионата Италии. Пока неизвестно, где продолжит карьеру Руй Патрисиу, но предложения у него наверняка будут, пусть, возможно, и не из топ-лиг Европы. Имя он себе давно сделал.

Каспер Шмейхель, сборная Дании

Каспер Шмейхель

Каспер Шмейхель

Фото: Getty Images

Первый номер сборной Дании покидает бельгийский «Андерлехт», за который отыграл один сезон перед Евро-2024. Шмейхель отказался продлевать контракт, но до сих пор не определился с новой командой. Стало известно, что Каспер не принял предложение и из Саудовской Аравии. Зато может вернуться в Великобританию. В его услугах заинтересованы «Вулверхэмптон» и «Селтик», правда, не факт, что 37-летнему датчанину гарантируют роль основного голкипера. На чемпионате Европы Шмейхель сыграл во всех четырёх матчах своей сборной, пропустив четыре мяча.

Симон Кьер, сборная Дании

Симон Кьер

Симон Кьер

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Ещё один игрок сборной Дании, превратившийся в свободного агента во время Евро-2024, – экс-защитник «Милана». Итальянский клуб не продлил соглашение с 35-летним игроком. По информации зарубежных СМИ, Кьер может остаться в Серии А, поскольку у него есть предложения от итальянских клубов. В частности, писали о вернувшейся в элиту «Венеции». Кроме того, опытного датчанина связывали с «Севильей». На чемпионате Европы в Германии Симон, правда, так и не сыграл. Во всех матчах он оставался на скамейке запасных. Но Кьер ещё не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Юсуф Языджи, сборная Турции

Юсуф Языджи

Юсуф Языджи

Фото: Rico Brouwer/Getty Images

Экс-форвард московских армейцев продолжает бороться за чемпионский титул со сборной Турции, а параллельно ищет себе команду. Его контракт с «Лиллем» закончился. Французскому клубу Языджи принадлежал пять лет, но также он уезжал в аренды в ЦСКА и «Трабзонспор». В прошлом сезоне Юсуф набрал 12+4 в 42 матчах за «Лилль». Инсайдеры связывают 27-летнего турка с «Фенербахче», «Бешикташем» и даже «Миланом». На Евро-2024 Языджи сыграл только в первых двух турах: один раз вышел на замену и один раз — в стартовом составе. Результативных действий не совершал.

Андрей Буркэ, сборная Румынии

Андрей Буркэ

Андрей Буркэ

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Сборная Румынии завершила своё запоминающееся выступление на чемпионате Европы в 1/8 финала, а лидер её обороны Буркэ, сыгравший четыре полных матча, теперь будет искать новый клуб. Он сделал себе неплохую рекламу. Один из ранее называвшихся вариантов – «Трабзонспор». 31-летний румын стал свободным агентом после ухода из саудовского «Аль-Ахдуда». До этого Андрей играл только на родине, пока ЧФР не продал его в богатейшую лигу мира в 2023 году за € 1 млн. Кстати, для защитника Буркэ довольно много забивал в Саудовской Аравии – шесть мячей в 28 матчах. Но Евро-2024 завершил без голов.

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Ян Вертонген, сборная Бельгии

Ян Вертонген

Ян Вертонген

Фото: Getty Images

Для Вертонгена Евро-2024 – настоящие американские горки. В 1-м туре он остался в запасе, и сборная Бельгии проиграла Словакии (0:1). Затем с Яном в основе бельгийцы победили всухую Румынию (2:0) и не пропустили от Украины (0:0). А в 1/8 финала с Францией автогол защитника выбил команду из турнира – 0:1. Пока Вертонген приходит в себя, «Андерлехт», по данным бельгийской прессы, устал ждать от Яна ответа, готов ли тот подписать новый контракт. Старый-то истёк этим летом. Клуб выходит на рынок в поисках центрбека. А Вертонген, возможно, захочет уйти на пенсию после такого разочарования.

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