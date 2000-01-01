Фанаты Нидерландов шумно отметили выход в четвертьфинал Евро-2024. Видео

Мощное празднование фанатов Нидерландов на ЧЕ

Фанаты сборной Нидерландов шумно отметили победу над Румынией (3:0) в 1/8 финала Евро-2024. Толпа болельщиков дико радовалась выходу в четвертьфинал ЧЕ.