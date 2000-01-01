Погба встретился с игроками сборной Франции. Видео
Поль Погба, отбывающий допинговую дисквалификацию, после матча с Бельгией (1:0) посетил раздевалку сборной Франции. Товарищи по команде тепло встретили полузащитника.
Погба встретился с игроками сборной Франции после матча с Бельгией. Видео
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