Евро-2024 — турнир пугалок. Ему пора ответить на главный вопрос

Возможность поставить сразу несколько будильников подряд — одно из самых великих достижений этого мира. 7:00, 7:15, 7:30, для самых непробуждаемых ещё и 7:45. Смартфон будет визжать ровно до тех пор, пока человек не проснётся. В этом есть небольшая доля садизма. Но с бытовой точки зрения повторяющиеся будильники — абсолютно незаменимая вещь.

Причём здесь чемпионат Европы? А при том, что у целого ряда больших сборных, кажется, остался последний будильник. Уже стартовал плей-офф, а они всё никак не проснутся. Впереди 1/4 финала. Если они и сейчас не пробудятся, то дальше смогут спокойно дрыхнуть прямо до следующего крупного турнира.

О том, как ужасны Англия, Франция и Португалия, всё уже сказали. Перед Евро эти сборные относили к числу фаворитов. Португалию, может быть, с оговорками. Насчёт Англии единственной оговоркой был Гарет Саутгейт. А по поводу Франции серьёзных оговорок, кажется, не было вообще.

Фаворитам на крупных турнирах свойственно набирать обороты по ходу. Нет необходимости крошить всех сразу. Нужно выйти на пик к решающим матчам и там дать максимум. В целом Англия, Франция и Португалия пока идут по этому графику: из группы вышли, 1/8 финала преодолели. Но есть нюанс. Набрать форму к решающим матчам — не значит совсем не играть до их наступления. А с Англией, Францией и Португалией пока происходит именно так.

Из группы эти команды вышли без лоска, но и без паники. У всех троих были проблемы: не клеилась игра, туго работало нападение, Португалия ещё и Грузии умудрилась проиграть. Но результата добились все трое. Трудности можно было списать на пресловутый фаворитский разгон: в группе размялись, а всю силу продемонстрируют в плей-офф.

Джуд Беллингем забивает в ворота Словакии Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Но вот — 1/8 финала. Франция избегает допвремени против Бельгии только благодаря своему лучшему бомбардиру — автоголу. Португалия уходит в серию пенальти со Словенией, и там решает гениальный Диогу Кошта. Без которого, к слову, не было бы никакой серии, не переиграй он Беньямина Шешко при выходе один на один в конце дополнительного времени. Ну и Англия. Гол первым ударом в створ на 90+5-й минуте, камбэк в овертайме и панические конвульсии в обороне, лишь бы не уйти в пенальти.

Опять все трое выиграли. Но такие победы в матчах плей-офф не выглядят как часть плана. Это слишком тонкая игра даже для таких мастеров, как Дидье Дешам, Роберто Мартинес и особенно Гарет Саутгейт. Англия и Португалия реально висели на волоске от вылета. У Франции ситуация была получше. Но и она не произвела впечатления команды, которая в нужный момент добавит и дожмёт. Автогол Яна Вертонгена не был результатом дожима. Это просто был эпизод. Который, к счастью для Франции, завершился в её пользу.

1/8 финала была предпоследним будильником для Англии, Франции и Португалии. Спать больше нельзя, надо просыпаться! В четвертьфинале не простят дремоты. Англия играет со Швейцарией — чемпионом этого Евро по дисциплине и организации. Спящие соперники, даже если они выше классом, это подходящая добыча для команды Мурата Якина. Такой добычей могла стать Германия на групповом этапе. Швейцарцы были близки к победе, но в конце всё же пропустили.

Португалия и Франция играют друг с другом. Может быть битва, кто кого переспит. Надо запастись спичками, чтобы по необходимости втыкать их в глаза и не давать им закрыться. Зрелище может быть тяжеленное. Примерно как очень плохое кино, которое пытаются замаскировать под артхаус.

Другие четвертьфиналисты уже включились. Испания и Германия в рабочем режиме с первого матча. Испания вообще пока лучшая на Евро по содержанию игры. У Германии бывают ошибки, в группе за расслабленность их едва не наказала Швейцария. Но то была разовая акция. В остальном немцы предельно собранны и стараются по максимуму раскрывать свои сильные качества. Впрочем, было бы странно, если бы на домашнем Евро Германия вела себя иначе.

Сборная Германии празднует гол на Евро Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Нидерландцы играли сами и давали играть соперникам в группе. Однако в 1/8 финала они сами сыграли, а вот Румынии не дали сделать ничего. Турция показала, что она может быть не только бесшабашной и непредсказуемой, как в группе, да и вообще исторически, но и дисциплинированной, прагматичной.

Да, если бы не волшебник Мерт Гюнок, турки упустили бы победу над Австрией в основное время. Но в любом случае команда Винченцо Монтеллы показала гибкость. Команда не спит, она способна меняться по ходу турнира. А умение быть хамелеоном — это сильное качество. И, кстати, не только в футболе.

Пока в случае с Англией, Францией и Португалией работает марафет в виде того, что они дают результат даже без игры. В плей-офф вышли? Вышли. В четвертьфинал вышли? Вышли. Да, со скрипом, но вышли же. Пугалку «когда будет нужно, мы добавим» после побед в 1/8 финала удалось сдвинуть ещё на одну стадию.

Сдвигать ещё дальше не получится. На Евро остались только лучшие, пройти их без игры не удастся. Так что уже скоро, в 1/4 финала, мы получим ответ на вопрос: а точно ли Англия, Франция и Португалия способны включиться и добавить? А то, может, зрители этого ждут, они сами от себя этого ждут, а возможностей для этого нет?

Это одна их самых интересных интриг Евро. Она хорошенько прогрелась и уже совсем скоро должна разрешиться.